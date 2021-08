Domenico Ruiu presenta “Montagne e foreste di Sardegna” a Casa Gioiosa

“Montagne e Foreste della Sardegna” è il titolo del volume fotografico dell’affermato fotografo naturalista sardo Domenico Ruiu che verrà presentato giovedì prossimo 23 luglio alle ore 19,30 a Casa Gioiosa, sede del Parco naturale regionale di Porto Conte. Dopo i saluti del Presidente del Parco Raimondo Tilloca e di Luigi Marras del Gruppo SardegnAmbiente promotore dell’iniziativa, interverranno Alghero Emmanuele Farris docente dell’ Università di Sassari con un una relazione su ’’La biodiversità delle montagne e foreste della Sardegna’’ e Mariano Mariani, Direttore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana con una relazione su ’’Ambiente e Sviluppo Locale’’. A coordinare la serata il prof. Antonio Farris già ordinario dell’Università di Sassari e già presidente del Parco di Porto Conte. Per poter partecipare occorre prenotarsi al numero 331-3400862, essendoci un numero limitato di posti a seguito delle disposizioni in materia di distanziamento minimo legate all’emergenza sanitaria.

Il volume, edito da ILISSO, racconta mirabilmente le montagne e le foreste della Sardegna attraverso le fotografie di Domenico Ruiu. Finalmente un’opera che dà il giusto rilievo ad un patrimonio ambientale, ma anche antropologico, di enorme importanza a livello mediterraneo e mondiale. Il lavorio dell’acqua e del vento, che hanno modellato ogni roccia, danno vita a scenari straordinari, di una bellezza rara e selvaggia, un patrimonio da fruire e scoprire con discrezione e delicatezza. Gli scritti dei diversi esperti accompagnano le immagini spettacolari dei rilievi sardi, tra i gioielli montani più antichi d’Europa, dando loro ulteriore valore e significato. In questa grande varietà di paesaggi sono custodite specie uniche al mondo: piante e animali esclusivi di questi luoghi impervi. Dalle alture costiere del Grifone alle terre del Cervo Sardo e del Muflone, lo sguardo del fotografo racconta l’anima dei rilievi sardi, accompagnando il lettore alla conoscenza di uno scrigno di biodiversità unico e irripetibile. Durante la presentazione verrà trattato il tema della Biodiversità, caratteristica tipica degli ambienti della Sardegna; è l’occasione per trattare tematiche di particolare interesse relative alla conoscenza del nostro territorio con tutte le sue valenze. Infatti, oltre a darci benessere e servizi imprescindibili per la qualità della nostra vita, esse custodiscono le nostre radici più antiche. Perché questo sono le montagne della Sardegna e le foreste che le ammantano: uno scrigno di biodiversità, ma anche una culla per la civiltà pastorale mediterranea che qui trova il suo ultimo, autentico rifugio.