Diocesi di Sassari, fumata bianca: il Papa nomina Francesco Soddu

Il velo di incertezza sulla guida della diocesi di Sassari si è finalmente sollevato. Monsignor Francesco Soddu è stato ufficialmente designato come nuovo Arcivescovo della città. La notizia è stata diffusa attraverso un annuncio coordinato tra la Sardegna e l’Umbria: mentre a Sassari è stato l’amministratore diocesano Antonio Tamponi a leggere con visibile emozione la nota del Nunzio Apostolico in Cattedrale, a Terni lo stesso Soddu ufficializzava il suo trasferimento davanti ai fedeli della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

La nomina, siglata da Papa Leone XIV, segna un passaggio di testimone atteso che diventerà operativo il prossimo 18 aprile, data fissata per l’ingresso solenne del nuovo presule.

L’erede della cattedra di San Nicola ha voluto inviare un primo, intenso messaggio alla comunità che si appresta a guidare. Nelle sue parole emerge un mix di sorpresa e devozione: Soddu non ha nascosto il senso di «trepidazione» di fronte alla decisione del Pontefice, sottolineando come la conoscenza pregressa di molti membri del clero sassarese renda il suo compito ancora più solenne e carico di responsabilità.

Il nuovo Arcivescovo ha però tracciato chiaramente la rotta del suo mandato: non un uomo solo al comando, ma un cammino condiviso. Ha infatti ribadito la volontà di adottare quel «metodo sinodale» tanto caro alla Chiesa contemporanea, puntando su una collaborazione stretta con l’intero presbiterio e i laici.

Con l’ufficializzazione della nomina, la macchina organizzativa della diocesi si mette in moto per preparare l’accoglienza del 18 aprile.