Destagionalizzazione: Alghero e il Nord Ovest fanno squadra

Mercoledì prossimo, 6 maggio, alle 10,30 a Porta Terra si terrà la conferenza stampa di presentazione della firma del Protocollo di Intesa per la Destagionalizzazione Turistica Sardegna Nord Ovest. Il Patto verrà siglato dal Sindaco Raimondo Cacciotto, dal Presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, dall’Amministratore delegato della Sogeaal Silvio Pippobello e dal vicepresidente di Confcommercio Nord Sardegna Salvatore Brichetto e dal vicepresidente vicario Edoardo Oggianu.

Rafforzare l’accessibilità e i collegamenti turistici nei periodi di bassa stagione, promuovere l’allungamento della stagione turistica nell’area Nord Ovest della Sardegna, valorizzare il ruolo dell’Aeroporto di Alghero quale infrastruttura strategica per l’accessibilità del territorio e per lo sviluppo del turismo durante tutto l’anno, sostenere azioni coordinate di marketing territoriale e promozione internazionale, sviluppare nuovi prodotti turistici fruibili durante tutto l’arco dell’anno, favorire la collaborazione tra istituzioni pubbliche e sistema imprenditoriale locale. Sono queste le finalità alla base dell’accordo che prevede, tra i diversi punti, l’istituzione di un Fondo dedicato alla destagionalizzazione turistica del Nord Ovest, alimentato attraverso risorse pubbliche e private e finalizzato alla realizzazione di azioni strutturali di promozione e sviluppo del territorio.