Dany Cabras è il “Sardo dell’anno 2022”: a Cagliari la consegna del Premio

Dany Cabras vince il Premio Sardegna Live “Sardo dell’anno 2022”. Con migliaia di voti, il giovane 28enne, star del web, si è imposto sugli altri candidati mettendo d’accordo quasi la metà dei votanti. Ha infatti registrato il 40,5% delle preferenze, risultando di gran lunga il più votato fra i dieci in gara. Cabras è l’ottavo vincitore del premio organizzato da Sardegna Live. Prima di lui Daniele Conti, i Tazenda, Maria Giovanna Cherchi, Gian Daniele Calbini e Desolina, Carlo Sanna, Dj Fanny e Jacopo Cullin. Il concorso nasce con l’intento di proporre ai lettori del giornale online una rosa di nomi, selezionati fra i protagonisti dell’anno appena trascorso, che hanno dato lustro alla Sardegna. Il concorso è aperto a tutti con la condizione che i candidati, sardi e non, abbiano portato alto il nome dell’Isola in Italia e nel mondo distinguendosi nei propri ambiti lavorativi.

Il tiktoker di Domus de Maria, comune del Sud Sardegna, è spopolato sul web, raggiungendo l’apice del successo proprio nel 2022, anno in cui ha partecipato, vincendo, anche a “Generazione Lol”, il nuovo format di “Lol: Chi ride è fuori”, in cui i protagonisti non sono stati noti comici come da copione, ma bensì giovani star emergenti del web, e principalmente di TikTok, il cui scopo era quello di convivere all’interno di una stanza e riuscire a far ridere gli ‘avversari’ per primi. Il programma si è rivelato un successo e gli sketch di Dany Cabras hanno conquistato i social e scatenato l’ilarità degli utenti, che in quelle situazioni di vita quotidiana ironicamente raccontate si sono rivisti più e più volte.

Quest’anno la consegna del Premio per il Sardo dell’anno avverrà durante una serata speciale: l’evento organizzato per il decennale della fondazione di Sardegna Live. L’appuntamento è per sabato prossimo, 11 marzo, alle ore 19:00, nella sala Castello dell’Hotel Regina Margherita di Cagliari. Presenterà l’evento Giuliano Marongiu. Tra gli ospiti presenti per festeggiare l’importante traguardo della testata giornalistica, il Coro Bachis Sulis di Aritzo diretto dal Maestro Michele Turnu, uno dei cori più rappresentativi dell’Isola, Piero Marras, il più autorevole rappresentante della musica d’autore in Sardegna – a lui sarà consegnato il Premio Speciale Sardegna Live – la scrittrice Angelica Grivèl Serra e l’influencer insegnante di sardo Danilo Contu. La serata sarà trasmessa in diretta su Sardegna Live e su Teleregione Live. L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito e aperto al pubblico.