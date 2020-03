Coronavirus, prime due vittime in Sardegna

Questa mattina è deceduto nel reparto infettivi del Santissima Trinità di Cagliari l’imprenditore 42enne, il primo sardo ammalatosi di coronavirus. L’uomo era stato trovato positivo al Covid-19 al rientro da una fiera tenutasi a febbraio a Rimini. Le sue condizioni, gravi ma stabili, sono peggiorate negli ultimi giorni. E’ morto in isolamento, senza aver mai potuto vedere i suoi cari dal momento del ricovero in ospedale. Una seconda vittima in Sardegna per Coronavirus si è invece registrata a Sassari.