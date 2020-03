Convitto di via Tarragona, ieri la consegna all’ospedale

La collaborazione tra Amministrazione Comunale, Provincia di Sassari, la Dirigenza dell’Istituto e le associazioni di volontariato ha consentito di mettere a disposizione quasi immediatamente il convitto alla direzione sanitaria dell’Ospedale. Alghero è la prima città in Sardegna a collaborare con le istituzioni sanitarie con la pronta disponibilità di una struttura. Circa 40 posti letto pronti per il personale che seppur non in quarantena, svolge però attività sanitaria esposta ( pronto soccorso, radiologie, ecc..) tale da rendere sconsigliabile la convivenza con familiari vulnerabili.

I locali sono stati sgomberati dagli effetti personali degli studenti, sottoposti a sanificazione, ad accurata pulizia. Sono state effettuate inoltre dalla Provincia( tramite Multiss) tutte le manutenzioni necessarie a rendere maggiormente ospitali gli ambienti. In tutte le stanze son state fornite le apposite indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e tutto il necessario allo scopo. Attivato inoltre il wi fi per i fruitori.

La struttura avrà anche un servizio di portierato che durante le ore notturne verrà garantito dalla Compagnia Barracellare di Alghero e nelle ore diurne da addetti di vigilanza. Il Sindaco Mario Conoci , il Commisario di Provincia Pietrino Fois, e L’Assessore alla Protezione Civile Andrea Montis esprimono soddisfazione ma soprattutto gratitudine con quanti hanno contribuito all’ottenimento del celere risultato.