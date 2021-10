Continuità: procedura negoziata, offerte entro lunedì

L’assessorato regionale dei Trasporti ha avviato la procedura negoziata per l’assegnazione del servizio di continuità territoriale aerea. Nella serata di giovedì sono stati inviati gli inviti a 12 vettori. La scadenza delle offerte è lunedì 11 ottobre alle ore 13.

“A partire dalle ore 15 il seggio di gara si insedierà per la verifica delle offerte con l’obiettivo di chiudere la procedura con immediatezza” si legge in una nota della Regione. E’ di fatto l’ultimo tentativo da parte della Regione dopo che il bando con procedura d’urgenza si è risolto con un nulla di fatto per l’esclusione di Volotea, prima, e successivamente Ita.

Intanto proprio Volotea si dice contraria alla procedura negoziata indetta dalla Regione per l’assegnazione della continuità territoriale aerea e valuterà se partecipare o meno. In una nota la compagnia aerea low-cost spiega di ritenere “ingiusta la sua esclusione dalla prima gara e, proprio per questo, non ritirerà il ricorso cautelare presentato lo scorso 5 ottobre presso il Tar Sardegna”.