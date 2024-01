“Concerto per l’Ail”: il 3 gennaio al Quarter una grande serata con artisti sardi

Continuano le grandi iniziative del Cap de any algherese, che il 3 gennaio alle ore 18,30, presso la Sala Conferenze del Quarter, presenterà un Concerto con tanti artisti sardi, alcuni tra i più noti della nostra regione. Questo sta a dimostrare anche come la Fondazione Alghero ed il Comune di Alghero siano particolarmente sensibili alla cultura delle nostre minoranze linguistiche.

Alla serata parteciperà Gian Mario Virdis, il cantautore sardo che, con Enzo Mugoni ed altri, hanno messo in piedi il Progetto “Mai più sogni spezzati”, una delle più grosse iniziative benefiche degli ultimi anni a favore della Casa Ail Sassari, diretta da Marilena Rimini. Tante voci unite per salvare vite umane. Grande artista da tanti anni sulla cresta dell’onda, Enzo Mugoni, cantautore tra i più noti, ha diverse volte avuto l’onore di presenziare a trasmissioni su reti televisive nazionali .

Ci saranno inoltre alcune delle più belle voci femminili attuali della Sardegna: artiste del calibro di Silvia Sanna, Cecilia Concas, Lucia Budroni, Maria Giovanna Cherchi, tutte appartenenti ai vari Progetti di Musica per la vita a favore dell’Ail, le quali, pur essendo tra le migliori giovani leve della canzone sarda, calcano i palchi più importanti locali e nazionali. Tutte le cantanti e i cantanti partecipanti hanno al loro attivo la pubblicazione di diversi cd musicali, a testimonianza del loro lavoro pluriennale. Mario Donato Vinci, il più giovane, ma anche lui con tanti premi nazionale alle spalle.

A rappresentare la canzone algherese Antonello Colledanchise, Premio Internazionale Tacita Muta 2023, che ha al suo attivo 8 album musicali e due libri di Poesia. Ad accompagnarlo in Duo fisso da qualche anno, l’artista Susanna Carboni, cantante e musicista, con la quale Colledanchise ha di recente realizzato una tournée in Catalunya e diversi concerti locali. In alcuni suoi brani è previsto l’intervento anche di Isa Sanna e di Elisa Ceravola (Flauto traverso) e di Saphira Cabula (percussioni)

A presentare la serata ci sarà la cantautrice Cecilia Concas. Durante la serata sarà presente l’Ail e chi vuole potrà acquistare alcuni loro prodotti o cd musicali o libri degli artisti locali. Il ricavato sarà utilizzato dalla stessa Associazione per gli scopi benefici di cui si occupa da anni. Molte vite umane sono state salvate con questa semplici iniziative. L’ingresso è libero.