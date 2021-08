“Città metropolitana di Sassari, finisce l’ingiustizia”

“È stata licenziata dalla Commissione riforme del Consiglio regionale, sapientemente presieduta dal Leghista Pierluigi Saiu, la tanto attesa riforma che riguarda, tra le altre cose, l’istituzione della Città metropolitana di Sassari. Finalmente si pone rimedio ad un scippo fatto dalla giunta Pigliaru e avallato, purtroppo, dai rappresentanti in regione di allora, proprio del Sassarese.” Così i rappresentanti della Lega Salvini Alghero.

“Un impegno – si legge in una nota – che la Lega aveva assunto in campagna elettorale e che ora si appresta a divenire realtà, anche grazie all’azione convinta dei nostri rappresentanti locali con in testa il Presidente del Consiglio regionale sardo Michele Pais e il consigliere regionale On. Ignazio Manca e che, per stesso impegno del Presidente Pais, approderà in tempi brevissimi nella massima assise regionale per terminare il suo iter”.

“La costituzione della Città metropolitana di Sassari pone fine all’ingiustizia subita dal nostro territorio proprio dalla Giunta di sinistra Pigliaru che, istituendo a suo tempo solo la Città metropolitana di Cagliari, aveva volontariamente escluso e penalizzato il nordovest Sardegna. Oggi, grazie alla Lega si rimedia a quella grave iniquità riequilibrando i rapporti tra il nord e il sud dell’isola finora troppo sbilanciati in favore del capoluogo sardo”.

“L’istituzione della Città metropolitana di Sassari porterà con sé tanti vantaggi per Alghero e per lo sviluppo di tutto il nostro territorio, essendo un ente costituzionale pienamente riconosciuto dall’Unione Europea che ci darà la possibilità di accesso diretto a finanziamenti comunitari, riducendo notevolmente gli attuali farraginosi procedimenti burocratici”.

“Nonostante le urla della sinistra, che ricordiamo essere l’unica responsabile delle condizioni di disastro in cui è stato precipitato il nostro territorio, siamo felici di poter aggiungere questo importante risultato ai tanti altri che, nell’arco di un anno di legislatura regionale, sono stati raggiunti per il bene dell’intero nord ovest della Sardegna” – conclude la nota..