Cap d’Any, grande attesa: le parole di Dario Ballantini e Andrea Paris

È iniziato il countdown per il doppio appuntamento con le stelle dell’edizione numero ventisette del Cap d’Any del’Alguer, dal 1995 il primo Capodanno di Sardegna. Per la prima volta sarà il Piazzale della Pace, in pieno centro, davanti al porto, ad ospitare la fine dell’anno nella Riviera del Corallo con i concerti di due star della musica italiana: Lazza (30 dicembre) e Max Pezzali (31 dicembre). Eventi che avranno delle straordinarie “aperture” con il dj set di Dany Cabras e Mr Pallotta e i giovani Giulio e Giaff (30 dicembre prima di Lazza), Dario Ballantini e Andrea Paris (entrambi il 31 dicembre, prima di Max Pezzali).

A commentare gli eventi di fine anno e la loro partecipazione al Cap d’Any sono proprio Dario Ballantini, imitatore e trasformista, divenuto famoso per le sue seguitissime gag nel programma Striscia la Notizia e il vincitore di Tu si que Vales del 2020, Comico, Mago, illusionista, Prestigiatore, Mentalista e Attore, Andrea Paris.

Dario Ballantini: “Mi fa molto piacere tornare ad Alghero, dopo quasi 40 anni!Ricordo che era il 1983 e fu la mia prima esperienza di volo per uno spettacolo al di fuori dalla Toscana: era in una discoteca chiamata “Il Ruscello”. Non so se ci sia ancora.. io giovane imitatore venni con un mio compagno di cabaret a fare una serie di imitazioni, tra cui Totò…”

Andrea Paris: “Che dire!??! Per me è davvero un piacere e un onore tornare in Sardegna! E’ una terra che amo da sempre, la considero una seconda casa: ho parenti alla Maddalena, mia figlia si chiama Maddalena… Sono davvero felicissimo di festeggiare ad Alghero il Capodanno! Ringrazio tutti per l’invito e ci vediamo il 31/12! Porterò tanta magia e sorrisi!”

Gli spettacoli prenderanno il via il 30 alle 19.30 con accesso all’area dell’evento dalle 18.30, mentre la notte di San Silvestro alle 22.30 con accesso al pubblico dalle 20.30. L’ingresso, come già reso noto, sarà gratuito con controlli all’ingresso da parte della security presente sul posto per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza. All’interno del Piazzale della Pace saranno presenti diversi servizi a partire dagli stand con cibo e bevande, oltre ad alcuni food track con un’offerta gastronomica locale e di qualità.

Il Cap d’Any de l’Alguer è organizzato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero con il contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo ed è inserito nel cartellone triennale delle manifestazioni regionali dello spettacolo e della cultura. Le Tenute Sella e Mosca sono sponsor ufficiale dell’evento