Cabina elettrica, Pais: «Due anni persi e blackout, la Giunta dica la verità»

«La maggioranza nel rispondere alla mia denuncia, evita accuratamente di rispondere alla domanda fondamentale: perché nel 2024 la pratica relativa alla cabina primaria “Alghero Sud” non è mai stata portata all’esame del Consiglio comunale, unico organo competente a esprimersi? Quali interessi indicibili si nascondono? La verità è sono stati colpevolmente persi due anni e oggi gli algheresi ne stanno pagando il prezzo con blackout continui, danni economici e rischi per la sicurezza. Anche dell’Ospedale.» Lo dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega.

«Il provvedimento conclusivo della Provincia è inequivocabile: il procedimento si è concluso negativamente esclusivamente perché il Comune di Alghero non ha perfezionato l’atto di propria competenza. Questa è la verità documentale, non un’opinione. Il Sindaco e la Giunta devono rispondere di questa gravissima omissione.»

«È altrettanto falso sostenere che il progetto non fosse conforme alla destinazione d’uso del terreno: le cabine primarie, in quanto opere di pubblica utilità e considerate di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica delle aree. Dire il contrario significa ingannare i cittadini»

«Ma c’è un’altra circostanza gravissima. Dalle dichiarazioni della maggioranza apprendiamo che si starebbe lavorando da tempo a una nuova localizzazione della cabina primaria. Chi ha deciso di abbandonare il vecchio progetto? Quando e da chi è stata assunta questa decisione? Dove sono gli elaborati progettuali? Quali aree sono state individuate? Perché il Consiglio comunale, i cittadini, i comitati e le Commissioni consiliari non sono mai stati informati? Anche su questo si è scelto di operare nel silenzio più assoluto. Si convochino immediatamente le commissioni competenti per analizzare tutti gli atti e l’iter».

«Oggi non è il tempo delle giustificazioni. È il tempo della verità. Gli algheresi stanno subendo disagi enormi, le imprese registrano danni economici rilevanti e perfino servizi essenziali come l’ospedale hanno risentito delle criticità della rete elettrica. Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità politica di due anni perduti, di cui chiederò conto a Giunta e maggioranza. Il mio invito resta lo stesso: dite la verità»