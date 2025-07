Birralguer, Bandabardò apre la 21^ edizione

Conto alla rovescia in Riviera del Corallo per il Birralguer 2025. Il più longevo festival di birre artigianali dell’isola celebra la sua 21a edizione in 12 anni: dal 17 al 20 luglio la Banchina Millelire del Porto di Alghero (fronte primo pescato) ospita la summer edition del Sardinian Craft Beer Festival. Quattro giorni di eventi, performance e musica, dieci concerti, dj set, food truck e stand, mercato dell’artigianato e fiumi di birra artigianale made in Sardegna, con i birrifici Bam, Nanumoru, Nora, Consorzio Birra Sarda, Marduk, Isola, Brew dog, Rye River, Seddaiu, Baladin e Dolmen. Per la prima volta negli stand di Alghero birra 100% Sarda, un modo in più per valorizzare l’eccellenza della produzione brassicola nostrana, la filiera locale e la sua indiscussa qualità. Spine in funzione dalle ore 17, per tutti i gusti.

Promosso dall’associazione Beach Group Alguer, col supporto di Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero e Comune di Alghero, ed il contributo di Salute e Trigu della Camera di Commercio, il Craft Beer Festival rinnova la partnership con Campagna Amica di Coldiretti e Confartigianato: esposizioni, workshop, degustazioni, street food e show cooking faranno da cornice ad uno degli eventi più coinvolgenti e partecipati dell’estate algherese, in grado d’intrecciare tradizione e innovazione. Rinnovata location rispetto alle ultime edizioni estive col grande palco direttamente sul porto turistico, l’area bambini e famiglie riservata e gli stand lungo la Passeggiata Barcellona ad unire la città storica col litorale sabbioso e il mare.

L’edizione 2025 del Birralguer presenta una line-up musicale d’eccezione. Ad aprire le danze giovedì 17 luglio l’atteso concerto con la scoppiettante Bandabardò. La storica band toscana arriva ad Alghero col Fandango Tour, l’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo il nuovo album e ballare sotto le stelle gli intramontabili successi che uniscono energia travolgente, musica e un pizzico di quella sana follia che da sempre caratterizza la Bandabardò. Attesa anche per il Live Show Anni ’90 (venerdì 18 luglio) e il Tribute 883, “Tieni il Tempo”, in calendario domenica 20 luglio che promette di far impazzire la piazza. Tra loro, i dj e le band locali più apprezzate di sempre, “I Tremendi”, Hollywood Band, la Dep Band, Funny Groove, Volume 2, F3De & Mirko Serra e i “Senza Base”, dj Joseph e djOne. Il programma completo, curiosità e foto sulle pagine social del Birralguer Sardinian Craft Beer Festival.