Avvocati di strada, Di Nolfo: “l’impegno per gli ultimi e impegno per tutti”

Si è tenuta questa mattina, a Sassari, l’inaugurazione dello sportello di Avvocati di strada del nord ovest Sardegna, nella sede di via Arcivescovado, nata su impulso delle avvocate Valeria Testoni, Alessandra Cari e Valentina Cari. Il progetto nazionale “Avvocato di strada” nasce a Bologna alla fine del 2000, con l’obiettivo fondamentale di tutelare i diritti delle persone senza dimora: la sede di Sassari, che si occuperà di tutto il territorio del nord ovest dell’isola, rappresenta il sessantaduesimo sportello operativo in Italia e nasce in collaborazione con la Caritas Turritana. Questa mattina a dare prestigio all’apertura era presente anche il presidente nazionale di Avvocati di Strada, già consigliere regionale dell’Emilia Romagna, Antonio Mumolo.

All’iniziativa era invitato l’onorevole regionale Valdo Di Nolfo: «Sono veramente orgoglioso di prendere parte a questa inaugurazione e portare tutto il sostegno da parte della Regione Sardegna per un’attività che rappresenta un segno di profonda civiltà per tutto il territorio. Il progetto Avvocati di Strada ormai pluriventennale su campo nazionale merita un grande elogio ma ci tengo particolarmente a complimentarmi e ringraziare le tre avvocate Valeria Testoni, Alessandra Cari e Valentina Cari. Si tratta di tre giovani professioniste, altamente qualificate, che hanno deciso di fondare e animare la sede di Avvocati di Strada di Sassari per offrire supporto a tutto il territorio del nord ovest».

«L’attivismo sociale per gli altri – prosegue Di Nolfo – assume valore inestimabile quando è impegno per gli ultimi e gli invisibili come in questo caso. Mettere a disposizione le proprie competenze, acquisite con impegno e dedizione in tanti anni di formazione, è una forma di grande generosità perchè invece di tenere questo know-how per loro o per il mercato economico hanno deciso di metterlo a servizio degli ultimi come chi vive per strada. Grazie per il vostro impegno, io e la Regione Sardegna siamo e saremo al vostro fianco».