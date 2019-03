“Ats, Moraino assume atti in contrasto con i programmi della coalizione”

“Atto di arroganza senza eguali”. Così il consigliere regionale Marco Tedde definisce la deliberazione con la quale ieri il Direttore Generale di ATS Moirano ha sciolto gli 8 Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze e ne ha istituiti altri 3, di cui uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud Sardegna. Tre nuovi Dipartimenti che dovrebbero essere dotati di 19 strutture complesse e 4 semplici, con altrettanti primari in relazione ai quali ha fatto la selezione e individuato gli idonei.

“E’ evidente che siamo in presenza di un vero e proprio atto di belligeranza contro il Presidente Solinas e la maggioranza di centrodestra, sardista e civica che ha vinto le elezioni ponendo al centro dei suoi programmi la riforma della sanità sarda e la cancellazione dell’ATS –denuncia il consigliere regionale di FI.” Secondo l’ex sindaco di Alghero Moirano dovrebbe immediatamente revocare la delibera e interloquire con Solinas al fine di ricevere indicazioni e direttive che gli facciano intravedere il nuovo corso nel governo della sanità sarda.

“Non è accettabile che un funzionario pubblico prenda letteralmente a calcioni i progetti politici di una coalizione che ha ottenuto da parte dei sardi l’investitura per governare la Sardegna e riformare la sanità –chiude Tedde.”.