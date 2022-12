Astrocartografia, quando i viaggi sono indicati dalle stelle

Scoprire i luoghi nel mondo dove ci si dovrebbe recare per un viaggio di lavoro, di piacere, di amore o quant’altro; a chi non piacerebbe venire a conoscenza, prima di una partenza, di quello che è il luogo potenzialmente più prolifico e fertile per far crescere un progetto di vita? Oggi si tende ad affidarsi ad una disciplina che si pone esattamente questo obiettivo: l’astrocartografia. Di cosa si tratta?

L’astrocartografia è l’astrologia del luogo, anche nota come astrologia dei viaggi: esiste una mappa che corrisponde al punto esatto in cui si trovavano i diversi pianeti nel momento in cui ciascuno di noi è nato. Questo va a creare la propria carta natale in astrologia, sulla base della quale è possibile indicare posti nel mondo più favorevoli e stimolanti per ciascuno.

Cos’è l’astrocartografia e come scoprire i luoghi dove viaggiare

In sostanza, l’astrocartografia è il modo in cui i posizionamenti dei pianeti influenzano le energie che si sentono in determinati luoghi; il tutto sempre partendo dalla data in cui si è nati e dalla posizione degli astri in quel momento storico esatto. Un tema ovviamente complesso, non una scienza esatta, che richiede una buona dose di attitudine a fidarsi degli astri, un po’ come accade con gli oroscopi.

Ecco quindi che l’astrocartografia potrebbe spiegare ad esempio perché si sta morendo dalla voglia di fare un viaggio da solo a Bali, o perché si è particolarmente attratti da un certo luogo. Come fare per scoprire quali sono i luoghi più adatti per viaggiare in base al proprio quadro astrologico?

Si deve partire dalla propria carta natale, per l’appunto, ricreando lo stato degli astri nel giorno e nell’ora della propria nascita; quindi si va a costruire la mappa astrocartogrtafica che indicherà quali sono i punti più floridi del pianeta così da organizzare poi il proprio viaggio. Tutto questo è possibile con una consulenza di astrocartografia, rivolgendosi a chi è in grado di ricostruire e interpretare la carta natale.

Viaggiare seguendo le stelle

Per chi crede negli astri, e non sono pochi coloro i quali lo fanno, l’astrocartografia può essere una buona occasione per viaggiare informandosi, prima, su quali potrebbero essere i luoghi più floridi per muoversi, che sia per un viaggio di lavoro, per una breve vacanza, per cambiare vita o per qualsiasi altra esigenza. Uno strumento che si rivolge prevalentemente a coloro i quali credono fermamente che gli astri abbiano un’influenza diretta sulla vita di tutti i giorni.