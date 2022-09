La grande boxe di Andreino Silanos, mostra all’ex mercato ortofrutticolo

Giovedì 22 settembre, alle ore 18.00, si terrà ad Alghero l’inaugurazione della mostra espositiva di cimeli, trofei, foto e articoli di giornali che hanno accompagnato la carriera sportiva di Andreino Silanos. La mostra sarà ospitata nell’ex Mercato Ortofrutticolo e sarà aperta per tutta la settimana a seguire, dal 23 al 29 settembre, dalle 17 alle 20. La serata di venerdì 23 settembre si propone di presentare alla cittadinanza algherese il volume che racconta la vita di uno sportivo algherese come Andreino Silanos (1938-2020), un uomo che ha segnato un’epoca, quella della boxe algherese, disputando da professionista, tra dal 1961 al 1967, 33 incontri, di cui 29 vinti e solo 4 persi.

Un volume che, attraverso foto, articoli di giornale, locandine, manifesti, frutto di un paziente lavoro di archivio, racconta la carriera sportiva di Andreino Silanos, in quegli anni che tanto hanno infiammato gli appassionati della nobile arte e non solo. Anni in cui insieme ad altri grandi sportivi come Paolo Spinetti, Angelino Priami, Carmelo Chessa e il grande Tore Burruni, portavano il nome di Alghero fuori dalla Sardegna e dall’Italia.

La serata sarà coordinata e moderata da Carlo Branca, commentatore radiofonico e giornalista sportivo, grande appassionato e conoscitore della boxe. Carlo Branca, condurrà lo spettatore in quegli anni, attraverso la proiezione di immagini tratte dal libro, attraverso filmati (anche di incontri), raccontando eventi e aneddoti, conversando con ospiti, locali e non, testimoni di quell’epoca. La serata sarà l’occasione per mostrare come un grande campione sportivo abbia fatto dei valori dello sport – sacrificio, correttezza, rispetto, umiltà – il faro che ha guidato tutta la sua vita.

Durante la serata, così come alla Mostra, sarà possibile acquistare il volume i cui proventi saranno interamente devoluti all’acquisto di attrezzature e materiale per il Reparto Dialisi dell’Ospedale Civile di Alghero. Lo stesso volume sarà poi disponibile presso alcuni punti vendita della città che si sono messi a disposizione per la vendita senza ricavarne assolutamente niente. Entrambi gli eventi sono organizzati dalla famiglia Silanos in collaborazione con l’ASD Catalunya Alghero e godono del Patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

La boxe di Andreino ha segnato un’epoca. L’epoca dei “campioni che parlano catalano”, come li ha definiti Carmelo Alfonso nel suo libro Mussiadu, l’epoca di Tore Burruni, Paolo Spinetti, Angelino Priami, Carmelo Chessa e Andreino Silanos, quei campioni che, guidati da Franco Mulas, hanno scritto la storia della boxe algherese, portando il nome di Alghero fuori dalla Sardegna, dall’Italia e dal nostro Continente. Andreino Silanos si appassiona alla nobile arte sin da ragazzino frequentando la palestra del maestro Mulas, un luogo dove si ritrovavano in tanti, tolti dalla strada, ragazzi della Muralla.

Dopo aver vinto il titolo italiano juniores, da dilettante, nel 1961, a 23 anni, inizia la sua carriera professionistica nei pesi piuma. Il 1964 è l’anno della conquista del titolo italiano. Il 22 dicembre, a Sassari, Andreino Silanos strappa la corona al campione Alberto Serti. Nel 1965 difende il titolo di campione italiano contro Mario Sitri. Il combattimento si disputa nella sua città, Alghero. Andreino vince ancora una volta.

Il 7 marzo del 1966, al Teatro Verdi di Sassari, combatte per il titolo europeo dei pesi piuma. Da una parte, il campione gallese Howard Winston, dall’altra, Andreino Silanos, lo sfidante. Winston vince per KOT alla 15a ripresa. L’anno successivo, sempre per il titolo europeo, disputa l’ultimo incontro della carriera a Melbourne, in Australia, contro Johnny Famechon. Ma Andreino perde per KO. La sua carriera da professionista finisce qui: 33 incontri disputati, di cui 29 vinti e solo 4 persi.