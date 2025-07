Altura Festival, una rassegna dedicata all’arte a Monteleone Roccadoria

Prende vita la prima edizione di Altura Festival, una rassegna dedicata all’arte, alla musica e allo spettacolo che punta a elevare i sensi e le emozioni attraverso eventi site-specific legati al paesaggio, alla memoria e alla bellezza naturale della Sardegna. Il primo appuntamento è domani sabato 5 luglio 2025 a Monteleone Roccadoria, con SONORUS – Terra, Acqua e Cielo, un cineconcerto che si terrà all’aperto nella suggestiva ex cava del paese, tra rocce e cielo stellato.

Dalle ore 20:00, in apertura, si esibirà in piazza il duo acustico Lucky Flour, composto da Francesca Farina (voce e chitarra) e Antonio Fortunato (chitarre), con un live ispirato alle grandi protagoniste della musica rock e blues. Alle 21:30, nella cava, inizierà Sonorus: la proiezione del documentario naturalistico di Bruno Cattari, accompagnata dalla colonna sonora originale eseguita dal vivo da un quartetto di musicisti d’eccellenza: Marcello Peghin (chitarre), Salvatore Maltana (contrabbasso), Paolo Zuddas (percussioni) e Raimondo Dore (pianoforte)

Sinossi di Sonorus, Terra, Acqua e Cielo. Il documentario è un viaggio visivo e sonoro tra paesaggi rurali, suoni dimenticati, mare e cielo che invita a riscoprire un legame profondo con l’ambiente, lontano dal caos e dalla frenesia moderna.

Sonorus, Concerto Visual con piano, percussioni/ Lead, chitarre e contrabbasso , è un progetto video e musica dal vivo che nasce in stretta simbiosi con la natura, esplorando i suoni che si percepiscono nella campagna, nel mare e persino sott’acqua. TERRA, ACQUA e CIELO rappresentano il cuore pulsante di questo filmato e della vita, una visione semplice e diretta che invita a riscoprire la connessione autentica con il mondo naturale. Alberi, sguardi animali, suoni e rumori scordati dall’uomo moderno, sopraffatti dal caos urbano, dal cemento e dalla distrazione digitale, riemergono in tutta la loro essenza. SONORUS vuole ricordarci che la vera alternativa risiede nel nostro legame primordiale con la natura, un luogo da cui proveniamo e verso cui dovremmo esprimere quotidiana gratitudine. L’obiettivo del progetto è fondere la musica dal vivo con immagini e suoni della natura, trasportando lo spettatore in un viaggio di riscoperta della bellezza e della semplicità rurale. Non ci sono immagini crude, ma solo l’armonia e l’eternità del suono naturale, testimone della perfezione incontaminata del nostro pianeta..

La serata si chiuderà di nuovo in piazza, con il DJ set di Marcellino DJ, noto protagonista della scena musicale isolana, che proporrà una selezione in vinile tra gli anni ’80 e ’90. Altura Festival nasce da un’idea di Bruno Cattari in collaborazione col Comune di Monteleone Roccadoria e la Pro Loco. Con Altura, il progetto si espande, proponendo un modello culturale che valorizza la natura come palcoscenico e fonte di ispirazione. Ci saranno delle aree food e beverage organizzate e gestite dall’organizzazione.