All’Ute di Alghero il filologo Dino Manca

Venerdi’ 23 febbraio, alle ore 16.30 presso la sede di via sassari 179, il professor Dino Manca, professore associato di filologia della letteratura italiana presso il dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Universita’ di Sassari, presentera’ la conferenza: “Il Sistema letterario sardo dentro la letteratura degli italiani. la questione del canone e il conflitto dei codici”.

Dino Manca è Professore Associato (Linguistica e Filologia italiana) presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli Studi di Sassari, dove insegna Filologia della letteratura italiana, Storia della lingua italiana e Letteratura e filologia sarda. Nel corso della giornata celebrativa del 450° anniversario di fondazione dell’Università di Sassari, tenutasi il 24 Marzo 2012 alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati, è stato premiato in quanto riconosciuto tra i ricercatori dell’Ateneo con la più alta produttività scientifica. È stato docente invitato di Filologia della letteratura italiana e Letteratura e filologia della Sardegna a Bruxelles (presso il Parlamento Europeo, aula svedese) e presso le Università di Heidelberg (Italienzentrum), New York University (Casa Italiana Zerilli-Marimò, sede del Dipartimento di Italiano), New York (Istituto italiano di Cultura, presso il Consolato generale d’Italia), Vienna (Institut fur Romanistik), Marsiglia, Cattolica di Milano, Chieti-Pescara, Catania, Siena (Università per Stranieri) e Cagliari.

Nella foto: immagine d’archivio