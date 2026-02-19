Allerta meteo: arriva il ciclone “Pedro”, venti di burrasca e piogge sull’Isola

Il brevissimo intervallo di bel tempo ha subito ceduto il passo a una nuova ondata di maltempo. Una profonda depressione di origine atlantica, centrata sul Mar Ligure dopo aver attraversato la Francia, sta investendo l’Italia con effetti sensibili anche in Sardegna. Il sistema perturbato, denominato ufficialmente “Pedro” dagli esperti dell’Aeronautica Militare, ha già iniziato a far sentire i suoi effetti nelle prime ore di giovedì 19 febbraio.

La giornata odierna sarà caratterizzata da una spiccata instabilità. A preoccupare è soprattutto il vento: la Protezione Civile ha infatti confermato l’allerta gialla per le forti correnti che sferzeranno l’Isola. I flussi, inizialmente variabili, tenderanno a ruotare disponendosi dai quadranti nord-occidentali, con il Maestrale che porterà mari molto mossi o agitati. Il rischio di mareggiate resta elevato lungo i versanti costieri più esposti.

Sul fronte delle precipitazioni, i fenomeni più consistenti sono attesi lungo la fascia orientale dell’Isola, sebbene piogge sparse interesseranno gran parte del territorio regionale nel corso della giornata.

Nonostante la fase critica prosegua per tutto venerdì 20 febbraio — giornata in cui permarranno venti di burrasca — le previsioni indicano una rapida evoluzione del fronte nuvoloso verso le regioni meridionali della penisola.

Secondo i principali centri di calcolo, la tregua definitiva arriverà con il fine settimana del 21 e 22 febbraio. Una progressiva rimonta dell’anticiclone garantirà il ritorno della stabilità atmosferica e un generale aumento delle temperature, regalando alla Sardegna un inizio di settimana decisamente più mite e soleggiato.