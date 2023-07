Alguer Summer Festival: si parte con Gianni Morandi

Ad Alghero ritorna l’Alguer Summer Festival, la seconda edizione della rassegna estiva che ha debuttato nel panorama dei festival italiani lo scorso anno presso l’anfiteatro Ivan Graziani a Maria Pia, e che si è subito distinta per la sua programmazione ricca di musica e spettacoli dal vivo. La partenza è fissata per il 30 di luglio, con l’atteso concerto di Gianni Morandi che ha scelto Alghero come tappa del suo nuovo tour estivo: Go Gianni Go! Estate 2023. Un appuntamento a cura di Shining Production.

Dopo il grandissimo successo del Go Gianni Go! Morandi nei Palasport e l’indimenticabile partecipazione a Italia Loves Romagna – il concerto benefico a sostegno delle popolazioni alluvionate – il Go Gianni Go! Estate 2023, la nuova tournée estiva di Gianni Morandi prodotta da Trident Music, è in arrivo il 30 luglio ad Alghero all’Anfiteatro Ivan Graziani.

Acclamato da un pubblico multigenerazionale, Morandi sta animando la calda stagione dei live con uno spettacolo ricco di emozioni indimenticabili. 18 imperdibili appuntamenti in cui il cantante farà ascoltare ai suoi fan i grandi classici del suo repertorio e le tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – L’Allegria, Apri tutte le porte e Anna della porta accanto.

Grazie alla rinnovata collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili, presenti quest’anno con la 25° edizione del Festival Abbabula, Roble Factory e Fondazione Alghero, anche per il mese di agosto 2023, l’anfiteatro Ivan Graziani, a due passi dalle incantevoli spiagge cittadine, accoglierà concerti, comedy e grandi format, per vivere le sere d’estate all’insegna del divertimento e della musica dal vivo.

La città di Alghero, con il suo fascino ricco di suggestioni di origine catalana e un inimitabile patrimonio naturalistico, è perla del turismo in Sardegna. In questi anni, inoltre, si è anche distinta per l’incredibile offerta artistico-culturale, promossa da Fondazione Alghero, che prende il nome di #algheroexperience, includendo gli appuntamenti dell’Alguer Summer Festival. Dopo Gianni Morandi, l’anfiteatro Ivan Graziani, il 3 agosto accoglierà sul palco Angelo Pintus con il suo spettacolo Bau. Evento a cura di R&G Music.

Il 4 agosto, torna Abbabula Festival con un doppio show che vede protagonisti The Zen Circus e Verdena. Il 5 agosto, ingresso gratuito per la Zarro Night, uno dei party più amati da oltre un decennio in tutto il Paese.

Poi, l’11 agosto è ancora Abbabula con Mannarino e il suo tour Corde 2023.

Il 12 agosto arriva nella Capitale della Riviera del Corallo il Teenage Dream Party. La festa itinerante che unisce nel segno degli anni 2000 e in particolar modo delle hit di Disney Channel. Ospite molto speciale sei Teenage Dream sul palco dell’Alguer sarà Brenda Asnicar direttamente dall’Argentina.

Il 16 agosto è la volta di Mr Rain con “Supereroi Summer Tour”. Il 19 un attesissimo appuntamento a cura di Fondazione Alghero, A Special Night with Dardust e Daddy G: un doppio show con protagonisti d’eccezione. Dardust incanterà la platea con il suo Duality Tour e a seguire il dj-set di Daddy G. Ingresso gratuito.

Il 20 agosto Enrico Brignano, uno dei volti più amati della comicità italiana, arriverà con il suo spettacolo Ma diamoci del Tu! – Estate 2023.

Il 22, prima tappa in Sardegna di Voglio Tornare Negli Anni 90: il party, ricco di sorprese ed effetti speciali, che fanno rivivere la magia di un decennio iconico.

Per informazioni su programmazione, orari e biglietti: www.alguersummerfestival.it o sul sito algheroturismo.eu