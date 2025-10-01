Alghero scende in piazza contro il genocidio a Gaza: mobilitazione per la Palestina

Anche Alghero risponde all’appello internazionale per la giustizia in Palestina, unendosi domenica 5 ottobre alla mobilitazione globale permanente contro il genocidio in corso a Gaza. L’iniziativa, in sostegno anche alla Global Sumud Flotilla, è promossa da un ampio fronte di realtà cittadine, associazioni e singoli, decisi a rompere il silenzio di fronte a una crisi umanitaria “senza precedenti”. Il corteo, intitolato “Alghero è con la Palestina”, prenderà il via alle ore 17.00 (raduno alle 16:30) da Via Garibaldi (fronte Mercato del Pescato), attraverserà il centro storico per concludersi in Piazza Sulis.

Gli organizzatori sottolineano il “dovere di scendere in piazza” in un contesto drammatico che vede la popolazione di Gaza sotto assedio e bombardamenti quotidiani. L’obiettivo della mobilitazione è duplice: chiedere una presa di posizione chiara delle istituzioni e intensificare la pressione sul governo nazionale per l’embargo totale sulle armi e l’imposizione di sanzioni contro Israele.

“Mentre in tutto il mondo cresce la mobilitazione dal basso, i governi continuano a sostenere Israele e le sue violazioni del diritto internazionale,” si legge nel comunicato. La manifestazione evidenzia inoltre il ruolo della Sardegna nell’industria bellica, citando le basi militari e l’ampliamento della fabbrica di bombe RWM, e ribadisce la centralità del boicottaggio come “strumento di lotta non violenta per isolare Israele”.

In quanto “città storica del Mediterraneo”, Alghero “non può restare in silenzio”. Per questo, da mesi diverse realtà locali chiedono all’amministrazione cittadina la convocazione di un Consiglio comunale aperto per la condanna del genocidio, l’adozione di sanzioni contro Israele e l’attuazione di azioni concrete di solidarietà per il popolo palestinese.

Gli organizzatori sperano che la mobilitazione possa segnare l’inizio di un “percorso più ampio e coraggioso” che porti anche il Comune di Alghero ad unirsi alle “tante amministrazioni italiane che hanno già espresso ufficialmente la loro posizione”.

Evento: Corteo “Alghero è con la Palestina”

Data: Domenica 5 ottobre

Raduno: ore 16:30, Via Garibaldi (fronte Mercato del Pescato)

Partenza: ore 17:00

Arrivo: Piazza Sulis

La partecipazione è aperta a tutti coloro che credono “nella dignità, nella libertà e nell’autodeterminazione dei popoli”, con l’invito a portare bandiere della Palestina (escluse quelle di partito), cartelli, kefiah, e “oggetti rumorosi e voce alta” per portare in strada “il grido di chi non ha più voce”.

La manifestazione è promossa da: Alghero per Gaza, Asce, Alghero Antifascista, Dignitat, Emergency Sassari-Alghero, Parrocchia di N.S. di Loreto, Micromeria circolo ARCI, GUS – Gruppo Umana Solidarietà, ANPI sez. Alghero “Marisa Musu”, Sardenya i Llibertat.