Alghero, sabato raccolta sangue dell’Avis

L’A.V.I.S. Alghero, in collaborazione con Polisoccorso Alghero e Roma Club Alghero, organizza una raccolta di sangue. Sabato 19 gennaio, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 presso la sede del Polisoccorso Alghero in via Liguria sarà presente l’autoemoteca con l’equipe medica dell’A.V.I.S. Provinciale pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue.