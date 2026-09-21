Alghero celebra le Giornate Europee del Patrimonio tra archeologia, arte e musei aperti

Anche quest’anno la città di Alghero aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che si terrà in tutta Italia sabato 26 e domenica 27 settembre con il coordinamento del Ministero della Cultura. Nelle due giornate la Riviera del Corallo propone visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie nei musei e nei luoghi della cultura sul tema: “Proteggere, Rinnovare, Resistere, Reinventare”, l’occasione per incontrare luoghi, materiali, tecniche e storie che raccontano un patrimonio vivo, capace di attraversare il tempo e di rinnovarsi attraverso nuove forme di cura e di interpretazione.

Nella giornata di sabato 26 settembre, Fondazione Alghero prevede l’apertura straordinaria notturna (fino alle ore 22, al costo simbolico di 1 euro) del MACOR Museo del Corallo, con visite guidate e percorsi speciali. Alle ore 10.45 e alle ore 18 sono previsti il laboratorio didattico e creativo a cura di Elisabetta Frau e il laboratorio artigianale Betta Ceramiche: “Innestando il Futuro: Argilla, Corallo e Materia Rinnovata”. Il corallo, elemento organico fragile e minacciato, dialoga con l’argilla e la ceramica in un percorso che intreccia gesto artigianale, creatività e riflessione sul patrimonio (Prenotazione obbligatoria: +39 340 704 7875 | posti limitati). Visite guidate tematiche nella giornata di domenica 28 settembre nel Museo del Corallo (a cura della Cooperativa Mosaico, [email protected] | +39 079 413 4690), presso la Necropoli di Anghelu Ruju e il Nuraghe Palmavera (a cura della Cooperativa SILT, Prenotazioni e informazioni: [email protected] | +39 329 438 5947 Orario del sito: 10.00 – 19.00).

Le Giornate Europee del Patrimonio 2026 diventano così un’occasione per guardare al patrimonio di Alghero non soltanto come a una testimonianza del passato, ma come a una risorsa viva per il presente e per il futuro. Dal corallo alla ceramica, dalle domus de janas alle architetture nuragiche, ogni appuntamento racconta un diverso modo di proteggere, rinnovare, resistere e reinventare ciò che abbiamo ricevuto in eredità. L’iniziativa è inserita nel Sant Miquel Festival, il ricco calendario di manifestazioni realizzate col contributo dalla Regione Sardegna – Ass.to Turismo e del programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dedicato ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città. Per qualsiasi informazione sugli eventi in programma, il calendario completo e le prenotazioni è possibile consultare la sezione dedicata sul sito Alghero Turismo o le pagine social istituzionali.