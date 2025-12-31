Alghero, bagno di folla per Kid Yugi e Low-Red

Colpo d’occhio straordinario per l’evento che ha portato in piazza oltre 9mila giovani. Dopo la grande apertura col concerto di Raf, il 30° Cap d’Any de l’Alguer registra un nuovo e significativo successo nella sua seconda serata, interamente dedicata alla scena urban e ai più giovani. A partire dalle ore 20 il Piazzale della Pace ha accolto migliaia di spettatori per i live di Kid Yugi e del rapper sardo Low-Red (Mario Serra), protagonisti di una notte che ha consacrato il Cap d’Any quale grande evento intergenerazionale, capace di trasformare il cuore della città in uno spazio di aggregazione culturale e musicale anche nel periodo invernale. Kid Yugi, tra le voci più influenti della nuova wave italiana, ha portato sul palco algherese il suo stile crudo e cinematografico, ripercorrendo i successi dei progetti The Globe e I nomi del diavolo, insieme ai brani simbolo del suo percorso artistico.

Prima di lui l’energia della scena sarda con Low-Red, originario di Sassari e leader del collettivo Nuova Sardegna, che ha ripercorso le tappe della sua discografia: Mario Mixtape (2019), Mario II (2021), The Biggest Sblao (2024) e la recente repack The Biggest Sblao Eva Eva Eva (2025), pubblicazioni che lo hanno reso un punto di riferimento della scena rap isolana. Ad aprire la serata, le performance live di Aless Rau e Shoes on Records, che hanno introdotto il pubblico al cuore dei concerti, proseguendo poi con il DJ set Shoes on Records che ha assicurato continuità sonora al palinsesto notturno.

«L’entusiasmo registrato in questa seconda serata conferma la forza di un progetto che unisce spettacolo, identità territoriale e coinvolgimento della filiera creativa locale. Il Cap d’Any rappresenta per Alghero un motore culturale ed economico, capace di attrarre migliaia di persone anche nel cuore dell’inverno, rafforzando il percorso di destagionalizzazione su cui la città investe con visione e continuità» ha sottolineato il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. L’edizione del trentennale si prepara ora al suo momento più atteso: la notte di San Silvestro, quando il palco sarà affidato al grande show di Gabry Ponte, pronto a trasformare Alghero in una pista da ballo a cielo aperto per una notte dance di portata internazionale. Ad anticiparlo: il dj set di F3DE, la musica live di Arbre del Peix e le performance dei Volume 2, per un percorso artistico che accompagnerà la città verso il nuovo anno tra musica dal vivo e grandi produzioni.

L’edizione numero 30 del Cap d’Any de l’Alguer è realizzata dall’Amministrazione di Alghero e da Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production col contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.