Alghero apre la strada alla Sardegna per promuovere e fortificare rapporti tra l’Isola e la Catalogna

La città si prepara ad accogliere la grande festa internazionale del folklore catalano nel mondo. Oltre mille persone tra figuranti e accompagnatori che per quasi una settimana invaderanno Alghero. Fanno parte degli oltre quaranta gruppi folkloristici in arrivo dalla Catalogna, tra musicisti, gruppi di ballo, corali, Bastoners, Gitanes, Diables, Capogrossos, Sarnanistes, Gigants. Un’invasione di festa grande come nella più autentica delle tradizioni catalane, con mostre, concerti, spettacoli, la rappresentanza della cultura popolare algherese e sarda, con le nostre corali del canto algherese, i gruppi folkloristici della tradizione sarda.

Domani, 23 settembre, alle 10,30, al Quarter, è in programma il primo atto ufficiale della manifestazione, con la presentazione alla stampa degli appuntamenti in programma nella banchina dogana del porto, al Quarter e nell’ex Mercato Civico. La conferenza stampa sarà tenuta dal Sindaco Mario Conoci, dal Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, dal presidente di Adifolk Ivan Besora, dal delegato della Generalitat de Catalunya ad Alghero, Gustau Navarro, dal Presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras.

E domani intanto cominciano gli eventi: nel pomeriggio, nell’ex Mercato Civico, è prevista l’inaugurazione della mostra “La Catalogna dal cielo”, a cui seguirà la presentazione della Viquimarató dell’Aplec International. Alle 19:30 avrà inizio il dibattito “La cultura popolare in Sardegna e Catalogna” e la sigla dell’accordo di collaborazione tra Adifolk e Fondazione Maria Carta. Alle 20:00, il concerto di launeddas e organetto con la voce di Valeria Carboni.