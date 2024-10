Alghero accoglie la XIX Baia delle Ninfe

Con la conferenza stampa di presentazione al Municipio di Alghero e le verifiche tecniche e sportive al Corte Rosada, entra nel vivo la XIX Baia delle Ninfe, terzultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS, organizzato da Automobile Club Sassari e ASD Riviera Sport. “Un evento cui la nostra Amministrazione – ha detto il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto – è particolarmente legato perché contribuisce in maniera importante alla valorizzazione del territorio e contribuisce ad assicurare presenze nelle strutture ricettive in un periodo di destagionalizzazione. Siamo fieri di supportare Automobile Club Sassari perché è un partner affidabile con una prestigiosa storicità di eventi che riguardano non solo l’automobilismo sportivo, ma anche tutto ciò che ad esso è collegato, dalle eccellenze del territorio alla promozione delle nostre bellezze”.

“La nostra compagine – ha spiegato il presidente di ACI Sassari, Giulio Pes Di San Vittorio – supporta l’organizzazione di Alghero Scala Piccada giunta alla sua 62^ edizione, il Rally Internazionale del Golfo dell’Asinara che prende le mosse dal 1979, il Rally Costa Smeralda Storico che ha appena celebrato la sua settima edizione e supporta anche il Rally Italia Sardegna Mondiale, oltre ovviamente alla Baia delle Ninfe che si avvicina alle 20 edizioni. Tutti appuntamenti che hanno una storicità importante, legata a doppio filo con il nostro territorio. Per quanto attiene alla Baia delle Ninfe 2024, sappiamo bene che la data non ci ha agevolato in termini di iscrizioni ma, annuncio già adesso, che il prossimo anno la Baia delle Ninfe tornerà nel mese di giugno. Esprimo gratitudine ai partner istituzionali e commerciali che stanno supportando la nostra manifestazione a partire dalla Regione Sardegna, dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e alle Tenute Sella e Mosca e l’azienda San Giuliano che ospitano anche fasi salienti della manifestazione”.

“Questo appuntamento – ha aggiunto il vice sindaco Francesco Marinaro – completa il ricco calendario di eventi del nostro territorio. Il Baia delle Ninfe rientra nell’ambito di una stagione dai grandi numeri per quanto riguarda il turismo sportivo, per via dei numerosi eventi che abbiamo supportato, dalla Vela Latina, al Judo, al Motorsport per l’appunto. In questa ottica, lavoriamo con costanza anche al miglioramento degli impianti sportivi della città”.

Tornando al programma, la cerimonia di partenza sarà oggi (sabato 19) alle ore 14.30 alle Tenute Sella & Mosca in Località I Piani, cantina partner dell’organizzazione. Gli equipaggi si muoveranno subito verso Porto Torres dove sono previste le prime prove cronometrate che daranno già l’imprimatur di una gara più ritmata rispetto alle passate edizioni. Seguirà il passaggio sul litorale settentrionale della costa e la prima “ripetuta” su Pirastreddu e Osilo ed a San Lorenzo, uno dei tratti più iconici della tradizione motoristica del territorio, già prova del Rally Golfo dell’Asinara. Da lì gli equipaggi proseguiranno per Castelsardo dove è previsto un C.O di chiusura del settore.

Si proseguirà ancora con la ripetizione delle due prove concatenate fino a Sassari in Piazza d’Italia e poi ad Alghero sui pressostati di San Giuliano, dove gli equipaggi affronteranno delle prove concatenate nei pressi dell’omonimo uliveto tra i più celebri di Alghero, definita anche la “Città dell’Olio”. Infine alle 19.40 è previsto l’arrivo della prima vettura alla Banchina Dogana, Lungomare Barcellona di Alghero, momento in cui gli equipaggi si cimenteranno nella Power Stage Classic, la tradizionale prova spettacolo su tre tubi, che sarà interamente trasmessa su ACI Sport TV sul Canale 228 di Sky. A seguire il tradizionale apericena sulla Rambla a base di prodotti tipici del territorio. A fine prima tappa gli equipaggi avranno percorso 200 km.