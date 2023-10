Alghero accoglie il 27° Riviera del Corallo: una vetrina mondiale per il Judo

Sabato 14 e domenica 15 ottobre si svolgerà ad Alghero il “Trofeo Internazionale Riviera del Corallo”, competizione internazionale maschile a squadre di judo, organizzata dalla società sportiva Arti marziali Sardegna, presieduta dal maestro Gavino Piredda, e con il contributo della Regione Sardegna assessorati del Turismo e dello Sport. Questo evento, tra i più importanti in Italia per quanto riguarda il Judo, vanta una kermesse di campioni di grande caratura internazionale e vanta anche l’eccezionale Trofeo Riviera del Corallo, realizzato dalla Bottega Orafa di Agostino Marogna di Alghero, che aggiunge ulteriore prestigio a questa competizione di alto livello.

Alla gara parteciperanno cinque tra le più forti nazioni europee: Italia, Moldavia, Polonia, Romania, Portogallo. Avrebbe dovuto partecipare anche la squadra della Germania, ma ha dato forfait all’ultimo momento per cause di infortunio di alcuni atleti. A queste squadre si aggiungerà anche la rappresentativa della Sicilia. L’Italia si impegnerà a strappare il trofeo dalle mani della Moldavia, che detiene il titolo di campione dell’edizione precedente. Per questa sfida, gli Azzurri si presenteranno con una squadra più esperta rispetto a quella dello scorso anno, composta da atleti talentuosi come Andrea Gismondo, plurimedagliato ai Campionati Italiani, medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Militari, medaglia di bronzo ai Campionati Europei e plurimedagliato alle European Cup. L’intero gruppo sarà guidato dal coach azzurro Salvatore Ferro, il quale porterà la sua vasta esperienza e conoscenza per cercare il massimo risultato.

Come di consueto, la delegazione moldava si presenterà in Sardegna con un gruppo altamente competitivo, composto da alcuni grandi campioni di fama internazionale. Tra questi, spicca la presenza di Dorin Gotonoaga, un atleta plurimedagliato ai Campionati Europei ed European Cup. La sua esperienza e abilità sul tatami saranno un punto di riferimento per la squadra moldava. Ma non è tutto, perché la delegazione polacca non sarà da meno, portando con sé una nutrita schiera di atleti talentuosi. Uno di questi è Grzegorz Teresiński, che si è aggiudicato la medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Europei Juniores del 2023, svoltisi all’Aia (Olanda) lo scorso settembre. Questi due team contribuiranno sicuramente a rendere ancora più spettacolare e competitiva la competizione a Alghero.

La due giorni si svolgerà alla Palestra Judo Club di Alghero, in Via F.lli Kennedy 150. Sabato 14 dalle 15:00 si disputeranno gli incontri di qualificazione, mentre domenica 15 dalle 10:00 ci saranno le finali. Si profila quindi un magnifico spettacolo, un torneo con una presenza significativa di campioni, che concluderà in modo appropriato una stagione di grande importanza per la comunità internazionale del Judo. Sarà possibile assistere a tutti gli incontri gratuitamente: dalle 15:00 di sabato 14 ottobre con ingresso libero in palestra per tutti gli appassionati.