Al Museo Antoine de Saint-Exupéry la collezione diventa sempre più importante

A quasi sei anni dalla sua apertura, il M.A.S.E. Museo Antoine de Saint-Exupéry, dedicato all’autore celebrato quest’anno per il 125°anniversario dalla sua nascita, ha aumentato sempre di più la sua collezione, che è diventata col tempo, una delle più importanti al mondo dedicate al padre de Il Piccolo Principe.

In questi giorni è arrivata al Museo una prima edizione in inglese di Pilota di Guerra “Flight to Arras”, con dedica autografa del 1942 del grande scrittore francese, proveniente dalla collezione canadese di André Kemp.

Il lavoro continuo di ricerca del direttore artistico Massimiliano Fois e di Carla A. Fois, ha portato a risultati ormai riconosciuti ai più, ed il Museo del Parco Naturale Regionale di Porto Conte è ormai punto di riferimento di tutti gli appassionati di uno dei più grandi autori della storia della letteratura mondiale, che ad Alghero, lasciò un segno indelebile al suo passaggio.