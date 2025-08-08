Aeroporto di Alghero, luglio da record: +11% di passeggeri

Estate da primato per l’aeroporto di Alghero che, nel mese di luglio, ha fatto registrare numeri mai raggiunti prima: oltre 246.000 passeggeri transitati in un solo mese, +11% rispetto a luglio 2024, e quasi 985.000 nei primi sette mesi dell’anno, con una crescita dell’8,3%.

Numeri che confermano il trend di forte espansione dell’intero sistema aeroportuale del nord Sardegna, che tra Alghero e Olbia ha superato per la prima volta il milione di passeggeri in un solo mese (1.057.012 a luglio), registrando una crescita complessiva del +7%.

A trainare la performance dello scalo di Fertilia sono stati soprattutto i collegamenti internazionali, in crescita significativa, e l’ampliamento dell’offerta per l’estate 2025. Sono infatti 155 le rotte attive da/per 26 Paesi, operate da oltre 40 compagnie.

Accanto al traffico commerciale, da segnalare anche il boom dell’Aviazione Generale: solo a luglio, 233 movimenti (+106% rispetto allo stesso mese del 2024), con un incremento del +120% nel traffico internazionale. Da gennaio a luglio i movimenti totali sono stati 670, +19,6%.

L’aeroporto di Alghero, che ha da poco inaugurato una nuova hall partenze nell’ambito di un piano di investimenti strutturali, si prepara ora alla settimana di Ferragosto, per la quale sono attesi circa 83.000 passeggeri, +13,7% rispetto al 2024. Un altro picco destinato a rafforzare la crescita di uno scalo che si conferma strategico per l’intero territorio.

Anche l’aeroporto di Olbia ha registrato a luglio il miglior mese della sua storia, con oltre 811.000 passeggeri (+5%), mantenendo un ruolo chiave soprattutto sul traffico internazionale e sull’aviazione d’élite.

Nel complesso, per il periodo 8–17 agosto, si stimano oltre 370.000 passeggeri in arrivo e partenza tra Alghero e Olbia, con una crescita dell’8% rispetto a Ferragosto 2024.