Addio al caldo, scatta l’allerta per maltempo

Stop al caldo africano. In Sardegna, così come nel resto d’Italia, è in arrivo il maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato due bollettini di allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico giallo e per i forti venti di burrasca.

A partire dalla serata di oggi e fino alle prime ore di domani i temporali interesseranno il Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. Contemporaneamente i settori settentrionali e occidentali saranno interessati “da raffiche di vento sino a burrasca forte”.

“Dalla mattinata di domani, lunedì 28, e almeno sino alle ore centrali di dopodomani, martedì 29 agosto – si legge – sull’Isola soffieranno venti forti da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a burrasca o burrasca forte sulle coste settentrionali e sui crinali. Possibili mareggiate sulle coste esposte”. Previsto, inoltre, un abbassamento delle temperature, anche di 10 gradi.