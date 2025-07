Ad Alghero un’iniziativa per la gestione sostenibile delle grotte turistiche nel Mediterraneo

Domani, martedì 8 luglio, presso Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte ad Alghero, si terrà l’evento di lancio del progetto europeo Cavestour, un’iniziativa finanziata nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, con un contributo complessivo di oltre 1.700.000 euro. Cavestour nasce con l’obiettivo di coniugare la valorizzazione turistica delle grotte con la loro tutela ambientale, sviluppando strategie innovative per una gestione sostenibile di questi fragili ecosistemi. Attraverso la collaborazione transfrontaliera tra Italia e Francia, il progetto mira a preservare il patrimonio naturale e culturale delle grotte, promuovendo un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Il progetto prevede attività di monitoraggio in diverse grotte: Grotta Verde e Grotta di Nettuno ad Alghero (Sardegna), Grotta di Su Marmuri ad Ulassai (Sardegna), Grotta di Equi in Toscana, Grotte di Toirano in Liguria e una grotta nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur in Francia.

Durante l’evento di lancio si aprirà un dialogo tra istituzioni, esperti del settore, operatori turistici e cittadini, per discutere le sfide e le opportunità legate alla gestione delle grotte turistiche. Durante la giornata, verranno presentati gli obiettivi del progetto e le attività previste, con un focus su temi come il monitoraggio ambientale, la definizione di buone pratiche per la gestione sostenibile e le opportunità di collaborazione tra i territori coinvolti. A seguire, i partecipanti all’evento avranno l’opportunità di visitare gratuitamente i due siti pilota del progetto presenti nell’area: la Grotta Verde, con una visita guidata su prenotazione, e la Grotta di Nettuno, un altro importante sito del progetto. Le visite offriranno l’occasione di scoprire da vicino il patrimonio ipogeo locale e alcune delle metodologie innovative che saranno adottate.

La partecipazione all’evento in presenza è gratuita ma richiede l’iscrizione, che può essere effettuata compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale del progetto e nei suoi canali social, o inviando una mail a [email protected]. La partecipazione online è invece libera e aperta a tutti, il link è stato pubblicato sul sito di progetto (https://interreg-marittimo.eu/web/cavestour/progetto) e nei rispettivi canali social.

Per ulteriori notizie sul progetto, segui i canali social ufficiali di Cavestour, dove verranno pubblicati aggiornamenti sulle attività, eventi e risultati del progetto.