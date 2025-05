Accademia Olearia di Alghero premiata al concorso internazionale AIPO d’Argento 2025

Riconoscimenti di assoluto prestigio per l’Accademia Olearia di Alghero al concorso internazionale AIPO d’Argento 2025, organizzato dall’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO) di Verona in collaborazione con L’Informatore Agrario. Tra le oltre 217 campionature in gara, valutate secondo i rigorosi criteri sensoriali del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) – unico organismo mondiale dedicato all’olio d’oliva con sede a Madrid – l’azienda algherese ha ottenuto: la Gran Goccia d’Oro per il primo posto nella categoria DOP/IGP Fruttati Intensi con il suo

Riserva DOP Sardegna Fruttato Verde; la Goccia d’Oro per il terzo posto nella categoria Blend Fruttati Intensi, sempre con la medesima etichetta.

Entrambi i riconoscimenti sono stati accompagnati dall’assegnazione di Otto Gocce d’Oro ai prodotti presentati dall’azienda algherese: Gran Riserva, Riserva DOP, Monocultivar Bosana e Monocultivar Semidana. L’Accademia Olearia della famiglia Fois è risultata la più premiata dell’evento.

«Questo riconoscimento è per noi motivo di grande soddisfazione – hanno commentato i fratelli Fois, titolari dell’Accademia Olearia –. Premia il lavoro quotidiano, l’impegno per un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e la valorizzazione della nostra identità territoriale. La Sardegna ha tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli nel panorama oleario mondiale, confermandolo in ogni competizione.»

Con questo nuovo traguardo, l’Accademia Olearia rafforza la propria leadership nel settore e conferma la centralità di Alghero e della Sardegna nel panorama dell’olio extravergine di qualità.