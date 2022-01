The Peppered Mussels in concerto al Poco Loco

Ultimo concerto del mese di Gennaio di sabato sera al Poco Loco, storica location algherese che ha fatto dell’intrattenimento live la sua mission nei suoi 23 anni di attività. Sabato 29 gennaio, nel palco attrezzato per concerti di caratura internazionale del noto ristorante-club, si esibirà la band Algherese dei Peppered Mussels.

The peppered mussels presentano uno repertorio che va dal rhythm & blues al funk, passando per il soft rock e il soul, rendendo omaggio ad artisti come Otis Redding, Nina Simone, James Brown, John Mayer, LaBelle, e molti altri. The Peppered Mussels: per ritrovare il gusto piccante nell’amore e nella vita. L’ingresso è gratuito, inizio alle ore 22.30.

La programmazione riprenderà a Marzo con numerose novità tra cui la riapertura del Bowling e i grandi concerti del Jazz club Network, rassegna stabile di concerti jazz in collaborazione con Cedac Sardegna e i jazz club della Sardegna, con i più grandi nomi del jazz mondiale. Per la programmazione aggiornata o per prenotare un tavolo è possibile visitare il sito www.pocolocoalghero.com