Mountain Bike, Coppa Città di Olmedo: grandi emozioni per i piccoli ciclisti

Sabato 16 ottobre, a Olmedo, si è tenuta la Prima Coppa Città di Olmedo, gara di mountain bike organizzata dalla ASD Alghero Bike e patrocinata dal Comune di Olmedo. La gara con specialità short track, riservata alle categorie giovanili, ha visto la partecipazione di tutte le società ciclistiche del nord Sardegna. Sebbene le condizioni meteorologiche fossero inizialmente avverse, tutto è andato per il meglio e lo Stadio Luigi Deriu di Olmedo si è dimostrato in grado di accogliere squadre ciclistiche, tecnici e spettatori in un pomeriggio di sport, grinta e divertimento come da tempo non si vedeva.

Il percorso della gara, tracciato interamente all’interno del campo comunale in cui l’Alghero bike allena giovani ciclisti, si sviluppa lungo sentieri con difficoltà naturali create da piccoli avvallamenti, contropendenze, curve paraboliche e alcuni tratti tecnici con passaggi su pietre. I circa 130 iscritti alla gara, tutti di età compresa tra i 6 e i 12 anni, impegnati da 1 a 8 giri del percorso in base alla propria categoria, hanno potuto confrontarsi e competere tra loro in uno sport che insegna, fin da piccoli, tenacia, impegno e determinazione.

Una giornata intensa all’insegna dello sport e delle grandi emozioni per i piccoli ciclisti che, grazie all’accoglienza della città di Olmedo e dell’ottima organizzazione dell Alghero bike, hanno finalmente un posto dove poter praticare lo sport in sicurezza e svolgere competizioni e incontri sportivi. Si ringrazia l’amministrazione comunale di Olmedo, il Sindaco, Toni Faedda, la compagnia Barracellare, Olmedo Emergenza e tutti i genitori e sostenitori dell’Alghero Bike che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.