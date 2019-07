Zoffili, Lega: “chiederemo a Conoci di mandare a casa questi pseudo di Res publica”

“A breve incontrerò il nostro nuovo sindaco di Alghero Mario Conoci. Una delle richieste che gli faremo come Lega sarà quella di mandare a casa questi pseudo “pacifisti” del Centro sociale Res publica, che occupano uno stabile in pieno centro storico grazie a un bando di anni fa della Giunta Pd guidata dall’ex sindaco anti-Salvini Bruno”. Sono le parole del coordinatore regionale della Lega Salvini premier per la Sardegna Eugenio Zoffili, che interviene così sull’ex caserma dei Carabinieri di Via Simon. “Restituiamo questi locali ai cittadini algheresi che ne hanno veramente bisogno e in difficoltà” – ha concluso Zoffili.