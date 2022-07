World’s Best Olive Oil Mills: Accademia Olearia tra le 5 migliori aziende olearie al mondo

Dal 2011 World’s Best Olive Oil pubblica una classifica dei migliori oli extravergine di oliva e dei migliori frantoi al mondo. Per elaborare tali classifiche si avvale dei risultati delle sette competizioni internazionali più importanti. Quest’anno l’Italia è stata la vera protagonista essendo presente in tutte le categorie, gli oli italiani hanno riscosso un enorme successo, soprattutto gli oli extravergine di oliva biologici, infatti su 30 prodotti 18 sono italiani.

Nella categoria dei migliori frantoi sono elencate 17 aziende italiane su 26. In questo scenario si distingue Accademia Olearia che nella categoria The World’s Best Organic Olive Oils si è classificata al 5° posto per l’olio Bio Dop Sardega e nella categoria World’s Best Olive Oil al 17° posto con l’olio Riserva del produttore Dop Sardegna. Nella classifica dedicata ai frantoi Accademia Olearia ha raggiunto il 4° posto quale Miglior Frantoio e 5° quale Miglior Frantoio Biologico.

La coltivazione dell’olio in maniera sostenibile è una grande sfida che Accademia Olearia affronta da 20 anni, dedicando parte della produzione al biologico che incrementa anno dopo anno. L’azienda dispone di un impianto fotovoltaico capace di soddisfare l’intero fabbisogno aziendale, e utilizza i sottoprodotti della lavorazione delle olive per la produzione di acqua calda e per alimentare l’impianto di riscaldamento.

“Questi risultati sono la risposta più bella, una conferma per la nostra azienda e per il nostro territorio, per l’impegno, la dedizione ed il sacrificio che quotidianamente prodighiamo nel nostro lavoro e che oggi ci regala straordinarie soddisfazioni”.