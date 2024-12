ViaggIA 2024, presso l’aeroporto di Alghero si parla di Turismo e Intelligenza Artificiale

Il 17 dicembre l’aeroporto di Alghero diventa il palcoscenico di ViaggIA 2024, un evento unico nel suo genere che unisce esperti di turismo, innovazione e tecnologia per affrontare le sfide e le opportunità legate all’Intelligenza Artificiale. L’evento è promosso dall’Assessorato al turismo, artigianato e commercio della Regione autonoma della Sardegna e dalla Sogeaal – Aeroporto di Alghero, con l’obiettivo, unitamente ad altre iniziative, di attuare azioni mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso le società di gestione degli aeroporti sardi.

ViaggIA 2024 si presenta come un laboratorio di idee, un think tank dove imprenditori, stakeholder e professionisti del turismo esploreranno nuove prospettive e strumenti innovativi per guidare il settore verso un futuro più competitivo e sostenibile. L’evento ospiterà speaker d’eccellenza che offriranno insight preziosi su: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulle esperienze di viaggio, dalla personalizzazione dei servizi alla gestione dei dati; Le strategie per affrontare la transizione tecnologica senza perdere di vista la tradizione e il valore del territorio; Opportunità per le imprese turistiche locali di innovare e rimanere competitive a livello globale.

Il format dell’evento, pensato per un pubblico selezionato, promette discussioni stimolanti e interazioni dirette con i maggiori esperti del settore. Con una platea limitata a soli 40 partecipanti,

ViaggIA 2024 garantisce un’esperienza immersiva e personalizzata.