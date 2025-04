Via al Mercante in Fiera: quattro giorni di festa sul Lungomare Dante

Da oggi, mercoledì 30 aprile, per la durata di 4 giorni, si terrà sul lungomare Dante un mercato fieristico con specialità culinarie da tutto il mondo. Faranno da scenario all’appuntamento concerti ed eventi musicali. Il villaggio fieristico, composto da stand con proposte sarde ma anche pugliesi, siciliane e persino giapponesi, resterà aperto tutti i giorni dalle 15 alla mezzanotte. Su un palco attrezzato per l’occasione si svolgeranno concerti con artisti locali e non. Mercoledì 30, dalle 16, spazio alla musica di dj Steven M. Aprirà le danze per l’esibizione live della cover band Bianchi & Berny, che dalle 19 alle 21 accompagnerà la fiera. Dopo le 21 la musica continua con i djs.

Giovedì 1° maggio 5djs, vocalists e un percussionista saranno coinvolti in un nuovissimo format proposto dall’organizzazione che ha creato ‘Noche de Perreo’. L’appuntamento prevede animazione e tantissime sorprese per tutti. I disc jokeys inizieranno a suonare dal pomeriggio per accompagnare il concerto in piazza Sulis, mentre si proseguirà con l’after show dalle 20 in poi.

Veneredì 2 maggio si esibirà la famosissima band algherese Volume 2. L’atteso appuntamento sonoro prenderà il via dalle 19 con il gruppo che allieterà il pubblico del lungomare. Dj Branca & Loriga proseguiranno la festa proponendo il loro sound.

Sabato 3 maggio spazio alla notte più attesa dal pubblico più adulto: We love Revival. Si ritorna negli anni 90′ con la cover band ‘Cloe’ (direttamente da Bergamo) e dj Macchiavello con Gege’ per la festa degli Antichi. L’ingresso al villaggio fieristico è gratuito.

Nella foto: immagine d’archivio