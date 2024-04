Ute Alghero, conferenza con l’ammiraglio Me

L’Ute Alghero si prepara ad ospitare un altro appuntamento di rilievo all’interno del programma di conferenze di questo, già ricco, anno accademico. Quest’oggi, martedì 23 aprile, unica data di questa settimana vista la pausa per giovedì 25 Aprile, alle ore 16.30, presso la Sede dell’Università delle Tre Età, in Via Sassari 179, sarà ospite il Dottor Mario Rino Me, ammiraglio di squadra in congedo. Il Dott. Me parlerà alla platea di “Resistenza e Crisi Management nel Nord Sardegna nel Settembre 1943”. Alla conferenza presenzieranno l’Associazione Arma Aeronautica e le Autorità alla stessa collegate. Vista l’importanza del relatore e dell’appuntamento, sono stati invitati anche gli studenti degli Istituti Superiori della città.

L’Ammiraglio Me, laureato in Scienze Marittime e Navali, specializzato in sistemi di artiglieria e missili, laureato con lode in Scienze delle Relazioni Internazionali di Mestre, ha conseguito un Master in strategia delle risorse nazionali presso la National Defense University di Washington DC (1995) e un diploma presso l’Institut des Hautes Etudes de Defense Nationale (IHEDN, dell’École Militaire di Parigi, 2003) e l’Africa Center for Strategic Studies (Washington DC, 2005). Si occupa di affari internazionali dal 1998, come assistente del Capo di SMD, e in seguito, Capo di gabinetto del Presidente del comitato militare della NATO. È stato capo Ufficio Nuove costruzioni dello SMM e capo Dipartimento Politica delle alleanze e pianificazione strategica dello Stato Maggiore della Difesa. Fondatore e poi presidente del Comitato direttivo dell’Iniziativa 5+5 Difesa nel 2007. Opinionista e conferenziere su questioni relative alla sicurezza, ha collaborato per diversi giornali e riviste a livello nazionale e internazionale (in francese, per la prestigiosa Revue de Defense Nationale). È stato docente di Politica militare presso il Centro Alti Studi Difesa di Roma nonché visiting professor presso il NATO Defense College e varie Università nazionali e straniere. Già membro dell’Istituto internazionale di Diritto umanitario di Sanremo, collabora con la Rivista Marittima dal 1999. Ha comandato il dragamine oceanico Storione, la fregata Sagittario e l’incrociatore Vittorio Veneto.