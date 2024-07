Il duo brasiliano Be Boots al Bahia Beach Club di Alghero

Il Bahia Beach Club di Alghero è pronto ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica brasiliana e dance da ballare. Sabato 27 luglio, il duo di DJ brasiliani Be Boots si esibirà per la prima volta in Sardegna nell’ambito della tournée che li sta portando in giro per tutta l’Europa. La serata sarà caratterizzata da un entusiasmante White & Fluo Party, promettendo un’esperienza unica tra musica, colori e divertimento.

L’evento avrà inizio alle 18:00 e si concluderà a tarda notte, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi in un’atmosfera vivace e coinvolgente. Saranno disponibili trucchi fluo per illuminare la notte, gadget e altre sorprese. Alla consolle si alterneranno Neia Dendê, Sir Frank e D.One, per lasciare poi spazio alla musica dei Be Boots, pronti a far vibrare il Bahia Beach Club con le loro energiche, stravaganti e colorate performance.

Ad arricchire l’evento ci saranno i brindisi firmati Akènta, grazie alla partnership con la Cantina Santa Maria La Palma. L’evento figura nel calendario degli Akènta Party, gli appuntamenti che stanno portando eventi e feste firmati Akènta in tour per la Sardegna. Gli ospiti del Bahia potranno gustare il gusto delle bollicine di Sardegna e ricevere in regalo degli speciali gadget, rendendo la serata ancora più speciale.

I Be Boots, noti per la loro capacità di creare un mix perfetto tra sonorità brasiliane e ritmi elettronici, promettono di offrire una performance indimenticabile: sabato 27 luglio sarà davvero una serata da non perdere per vivere una notte di musica e divertimento al Bahia Beach Club. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Bahia Beach Club sulle piattaforme social ufficiali.