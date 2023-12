Usini, al via la 21^ edizione di Ajò a Ippuntare

Vino, tradizione e messaggio sociale contro la violenza sulle donne. Dal 9 al 15 dicembre si svolgeranno anche laboratori didattici e incontri letterari e di poesia legati al vino e alle tradizioni enogastronomiche del territorio. L’Associazione Turistica Pro Loco in sinergia con il Comune di Usini, il Coro di Usini, il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e la Camera di Commercio di Sassari, presenta l’edizione 2023 di Ajò a Ippuntare, manifestazione dedicata alla degustazione itinerante del vino nata nel 2002 con l’obiettivo di valorizzare il prodotto locale e impreziosita nel corso degli anni da un calendario ricco di eventi.

Il 16 dicembre Usini accoglierà i tanti visitatori e amanti del buon vino per accompagnarli attraverso le 12 cantine che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa alle quali, da quest’anno, si affianca uno spazio dedicato al sociale con “Calici di donne” un bicchiere di vino contro la violenza di genere. Un messaggio di solidarietà e un momento di riflessione su un fenomeno purtroppo ancora presente in maniera preponderante nella cronaca quotidiana. Il ricavato della vendita dei ticket in questo caso sarà devoluto al progetto Aurora, Centro Antiviolenza e Casa di Accoglienza per donne e minori.

«Anche questa sarà un’edizione ricchissima. Innanzitutto siamo felici di aver visto aumentare il numero delle cantine partecipanti – le parole di Antonella Masia – presidente della Pro Loco di Usini – perché vuol dire che si è lavorato bene in questi anni. Usini è la “Città del vino” e questo evento celebra anche la nostra identità economica e sociale. Si partirà con il Vino di benvenuto che farà da apripista al viaggio attraverso le cantine, pronte ad offrire il prodotto tipico e speciale di questa terra. Nella settimana che precede Ajò a Ippuntare abbiamo programmato diverse iniziative, tra letteratura, poesia, enogastronomia e tradizione».

Si partirà sabato 9 dicembre con “Vini da ascoltare – Poesie da bere” evento dedicato a poesie, canzoni, musica che si svolgerà all’Auditorium Mario Cuccuru alle 19. Sarà presente il Coro di Usini e presenterà Tore Patatu. Mercoledì 13 dicembre sarà la volta di “Letture in cantina”, serata celebrativa dei vincitori della manifestazione nazionale “Racconti intorno al vino”. Alla Cantina Eredi Canu saranno presenti i due scrittori usinesi Andrea Brundu e Francesco Fiori che leggeranno brani dai loro racconti.

Venerdì 15 dicembre, alle ore 16, alla Biblioteca comunale Stanis Ruinas si svolgerà il Laboratorio didattico “La storia di Usini: tecnologia e cultura” dedicato ai più piccoli e che unirà lo studio delle tradizioni al divertimento. Per la giornata clou del 16 dicembre, a partire dalle 16:00, come di consueto saranno realizzati kit degustativi (calice, tracolla e carnet di consumazioni) che consentiranno di partecipare alla manifestazione e allo stesso tempo sostenerla attivamente con il proprio contributo.

La manifestazione rientra nel cartellone di appuntamenti sostenuti da la Camera di Commercio di Sassari che con il Programma Quadro “Salude & Trigu” interviene sulla valorizzazione turistica degli eventi culturali e di tradizione del Nord Sardegna, con il preciso obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo e crescita per le imprese del territorio. Tutte le informazioni utili sono presenti sul sito saludetrigu.it, sulle pagine facebook Ajò a Ippuntare e Instagram ajoaippuntareofficial.