Università di Sassari, via ai “bandi a cascata” con i fondi PNRR

L’Università degli Studi di Sassari ha pubblicato i primi “bandi a cascata”, un sistema di finanziamento di grandi progetti i cui fruitori possono a loro volta promuovere ulteriori bandi su tematiche più piccole e specifiche.

L’Ateneo ha acquisito un finanziamento dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per la realizzazione di un ecosistema su 10 tematiche chiave per lo sviluppo dell’economia isolana. Una parte di questi fondi è dedicata alle imprese del territorio affinché possano usufruire di finanziamenti per realizzare progetti.

Il MUR ha finanziato con 119 milioni di euro un progetto di ecosistema proposto da UNISS denominato e.INS-Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia (ECS00000038). L’ecosistema è implementato con partner strategici su tutto il territorio regionale e si articola in 10 “spoke” su tematiche specifiche: Medicina, Turismo e Beni Culturali, AgriVet, Finanza e Credito servizi al territorio e alle imprese, Aerospazio, Energia, Digitale, Mobilità, Beni Ambientali, Biofarmacologia.

I primi tre bandi pubblicati dall’Ateneo sassarese, in qualità di coordinatore, sono relativi a tre “spoke”: Medicina, in scadenza il 6 agosto (Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale alle imprese), con tre linee di intervento; Turismo e Beni culturali (Progetti di innovazione nelle PMI), con una dotazione di 2.533.000 euro, in scadenza il 20 settembre; Aerospazio (Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale alle imprese), che ha una dotazione complessiva di 1.140.000 euro, in scadenza il 6 agosto.

Le informazioni relative ai bandi UNISS sono consultabili sul sito istituzionale dell’Università, alla pagina https://www.uniss.it/it/notizie/bandi-cascata-pnrr. Fanno riferimento allo stesso progetto eINS anche i bandi a cascata emanati dagli altri partner di ecosistema, l’Università di Cagliari e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. Tutti i bandi a cascata eINS sono accessibili tramite il sito istituzionale del progetto https://www.einssardinia.eu/