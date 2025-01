Università delle Tre Età, le conferenze della settimana

Il programma del mese di gennaio 2025 dell’Università delle tre età di Alghero, grazie alla grande partecipazione degli iscritti e dei sostenitori, conferma il livello, l’importanza e l’attualità delle conferenze programmate ad Alghero.

Martedì 14 gennaio 2025, alle ore 16.30 presso la sede di Via Sassari 179, il dottor Roberto Barbieri naturalista, esperto in problematiche ecologiche specie in ambiente marino, ricercatore ed attivo divulgatore della storia di Alghero e della Sardegna, terrà la conferenza dal titolo “I Cambiamenti Climatici”.

Giovedì 16 gennaio 2025, alle ore 16.30 presso la sede di Via Sassari 179, la professoressa Mariolina Cosseddu, docente d’arte, gallerista e storica dell’arte, terrà la conferenza sulle “Le Meraviglie del Barocco: Viaggio tra Capolavori e Sorprese del Seicento Europeo”. Sono invitati a partecipare i docenti e gli studenti degli Istituti superiori della città.