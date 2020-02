Tutto pronto per Lo Carraixali de L’Alguer

Alghero si prepara alla classica sfilata dei bambini delle scuole d’infanzia ed elementari che colorerà le vie cittadine e del centro con il tema Fiabe Antiche e Moderne. Saranno presenti oltre duemila figuranti più Majorettes, animatori, banda musicale, 3 scuole di danza, gruppi con mezzo allegorico, cantanti e dj nelle piazze d’arrivo. Il punto di incontro e partenza è la passeggiata dei giardini G. Manno alle ore 15.00.

Il percorso della sfilata è il seguente: via Vittorio Emanuele, direzione Sassari, indi a destra in via Vittorio Veneto, via S. Agostino a scendere con svolta a sinistra in via Nuoro, a metà percorso, in Piazza della Mercede una postazione musicale con Giuseppe Tiberi; qui la presentazione dei gruppi con descrizione dei temi trattati, ogni gruppo potrà proporre la propria performance coreografica, si prosegue sulla via Giovanni XXIII, sulla via XX Settembre e arrivati all’inizio della Piazza Sulis si svolta verso Largo S. Francesco; ad accogliere i partecipanti il Team Sardegna Majorettes – Asd Latin Majorettes Tempio e Asd Majorettes Berchidda, Laboratorio percussioni S. Maria la Palma, gruppo Peter Pan (Scuola inf. Mont’Agnese), La bella e la bestia (San Giovanni Lido), La carica dei 101 (Fondazione lavagna), scuola di ballo Shall we Dance di Serena Cadoni – Walt disney,

Si prosegue in via Gilbert Ferret, via Carlo Alberto per arrivare in Piazza Civica dove verrà dato inizio alle musiche, all’esibizione della scuola di ballo ed alle coreografie finali dei gruppi in maschera. Nel bar Costantino sono intanto pronte le frittelle da distribuire ai partecipanti.

Il secondo Gruppo formato da Super Eroi, Lachiloghi, Mago di OZ, San Jordi el Drag, Frozen (scuola inf via Matteotti), Favole in musical (Centro studi Ichnu), I Koala di Campagna (Sa Segada), Cenerentola (Scuola dell’infanzia Mercede S. Agostino), Sirenetta (Carmine), Sherk della Parrera (scuola inf. Pedrera), svolterà nella Piazza lo Quarter dove la festa è con Daniele dj, esibizioni di ballo e frittelle per tutti.

Infine il terzo gruppo con Pinocchio, Biancaneve e i 70 nani, Aladin ( scuola primaria Fertilia), Noi Puffi…amo così (Associazione Pensiero felice) Rio (scuola di ballo Espacio Salsero), la Banda Dalerci si dirigerà verso Piazza Sulis dove, seguito da tutti i partecipanti, terminerà la sfilata in largo S. Francesco dove ci saranno sul palco i dj William e Matteo che faranno ballare grandi e i piccoli

Contemporaneamente sarà dato inizio alle performance nelle tre piazze per terminare con musica e animazione danzante. Coordinata dalla Rm Management, Patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale, dall’Amministrazione Comunale, la sfilata è organizzata dalla Fondazione Alghero con il contributo del programma Salude & Trigu annualità 2020 della Camera di Commercio Industria Artigianato di Sassari