Tutto pronto per l’evento ‘Alghero Comics and Games’

Tutto pronto in città per la prima edizione dell’Alghero Comics and Games, un appuntamento in programma nei giorni 14 e 15 ottobre nel cuore del centro storico. L’evento, promosso dalla Consulta Giovanile del Comune di Alghero e patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, è una celebrazione della cultura nerd, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dei fumetti, dei giochi da tavolo, dei videogiochi e della cultura pop in generale. L’ambizioso progetto riunisce artisti, creativi, appassionati e curiosi in un’esperienza coinvolgente che promette di lasciare un’impronta indelebile nei cuori dei partecipanti.

Le tre zone dell’evento saranno:

1. Via Mazzini presso Altrove – Questa zona sarà la cornice del concetto “Pratiche e Cultura Nerd”. Inoltre, l’Art Room dell’artista Nina Trudu offrirà corsi sul disegno manga. Gli ospiti speciali di Altrove includono Francesco Venturi in Arte Taf, che firmerà le sue opere e metterà a disposizione magliette ispirate alla cultura

nerd, Needo per la firma del suo libro “Storie Pezzotte” e Uippo per incontrare i suoi follower.

2. Ex Mercato Civico – In questa zona, potrete immergervi nel mondo dei videogiochi con tornei organizzati da Arkadia e Nuova Videogames Sardegna, competere nella Pokemon Millenium, esplorare i giochi da tavolo grazie al Fabula Crew Studio, partecipare al torneo di Yu-Gi-Oh organizzato da Terre di Confine e godervi il free play del gioco di carte di One Piece organizzato da Altrove.

3. Lo Quarter – In questa zona, troverete presentazioni di talentuosi artisti, tra cui le Creator JessieKillJoy e Jessica Giorgia Senesi, insieme all’ufficio di Comunicazione Deck Communication con Martina Mazzei. Gli scrittori Leonardo Patrignani, Stefano Piroddi, Laura Abozzi e Stefania Carta, coinvolti grazie alla Libreria il Manoscritto e la Libreria il Labirinto, presenteranno le loro opere. Durante il weekend, ci sarà anche una gara cosplay, un gioco per indovinare le canzoni degli anime chiamato Saramanga, e un DJ set ispirato al mondo dell’animazione. Tra gli ospiti, figurano anche Krisfits e Nicole Codanti (Nyu).

Gli organizzatori annunciano inoltre la preziosa collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Alghero, che ha contribuito in modo significativo alla realizzazione dell’ iniziativa. L’Alghero Comics and Games sarà anche l’occasione perfetta per esplorare una vasta area espositiva dedicata a fumetti, giochi da tavolo, collezionabili e molto altro. Negozi e venditori specializzati offriranno un mercato ricco di tesori e oggetti rari. Per coloro che amano esprimere la propria creatività, sarà organizzato un concorso di cosplay con fantastici premi in palio. All’interno del mercato civico, gli appassionati di giochi da tavolo e videogiochi potranno partecipare a tornei, sessioni di gioco libere e dimostrazioni dei giochi più recenti.

Esperti del settore terranno panel e workshop su una varietà di argomenti legati ai fumetti, ai giochi e alla cultura nerd, offrendo approfondimenti e ispirazioni per aspiranti autori, artisti e appassionati. Mentre esplorerete l’evento, potrete deliziarvi con una varietà di prelibatezze offerte dai food truck tematici, garantendo un’esperienza avventurosa e gustosa.

L’Alghero Comics and Games è un evento adatto a tutta la famiglia e a chiunque condivida la passione per i fumetti, i giochi e la cultura pop. È l’occasione perfetta per far parte di questa epica avventura mentre viviamo il suo primo capitolo. La Consulta Giovani Alghero invita a tutti ad unirsi per un weekend di divertimento, creatività e avventure all’Alghero Comics and Games! Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nel mondo straordinario della cultura nerd.