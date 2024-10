Tutto pronto per la Alghero Half Maraton

Ventuno chilometri completamente pianeggianti costeggiando il mare che dal porto accompagna a Fertilia fiancheggiando la passeggiata Bousquet, la spiaggia del Lido e la pineta di Maria Pia fino ad arrivare alla borgata giuliana. Sarà una mezza maratona totalmente in pianura senza nessun cavalcavia o accenno di salita. Il festoso e colorato serpentone della CRAI Alghero Half Marathon attende solo il segnale di partenza (ore 9.30) che decreterà quella che sarà la settima edizione valida, quest’anno, per il campionato regionale master maschile e femminile di 10km. Anche nel 2019 la gara algherese ebbe valenza di titolo regionale dei Diemicila mentre l’anno scorso lo fu per la mezza maratona. Il numeroso popolo della corsa sarda, e non, ha risposto presente a gran voce. Qualcuno alla gara ha voluto unire una mini vacanza ad Alghero. La conferma arriva dal nome di alcune società Fidal proveniente dalla penisola (Treviglio, Milano, Como, Venezia, Verona, Bergamo, Ferrara, Desio, Savoia, Marsala), francesi, irlandesi oltre ad un folto gruppo di quasi trenta runner arrivati dal Belgio (Team Bor’Haine). Nell’ultimo giorno utile per iscriversi il dato emerso parla di oltre 800 iscritti alle due gare Fidal e di circa duecento alla 10km non competitiva. Numero quest’ultimo destinato ad incrementare poiché le iscrizioni potranno essere sottoscritte in loco (torre Sulis, sabato 10-13.30, 15-19 e domenica mattina entro un’ora dal via) come anche quelle della Crai Family Fun Run. Quest’ultima è un’idea caldeggiata dal title sponsor CRAI che portando avanti i suoi valori cardine di vicinanza allo sport vuole avvicinare ancora di più le famiglie al tessuto sportivo. Lo scorso anno ha raccolto innumerevoli consensi e quest’anno sarà sostenuta dall’ufficio politiche familiari Alghero Family (marchio che identifica gli operatori pubblici e privati appartenenti a diversi ambiti di attività che mettono in campo servizi e iniziative finalizzati a sostenere il benessere familiare, con un’attenzione particolare ai nuclei familiari con figli).

Sarà l’occasione con una camminata ludico motoria di 5km per poter vivere l’intero evento anche a coloro che prediligono la passeggiata o che magari in futuro vorranno avvicinarsi alla corsa. Si potrà correre, alternare corsa e camminata, camminata veloce, semplice passeggiata lungo la pista ciclabile portando un passeggino o il proprio cane. In questo caso dal porto si arriverà al camping La Mariposa dove all’interno della struttura sarà posto il giro di boa per poi tornare al porto. Un modo nuovo e coinvolgente per coloro che vogliono approcciare il mondo della corsa sentendosi protagonisti della stessa. Per tutti t-shirt della manifestazione da indossare. Villaggio di partenza e arrivo, buffet di fine gara e premiazioni sarà lo scalo Tarantiello, ai piedi del forte della Maddalenetta. Il percorso prevede il via dallo spiazzo di Scalo Tarantiello imboccando via Garibaldi, lungomare Barcellona, via Lido, viale I maggio, rotonda lato destro “camping Laguna Blu”, S.S. 127 bis (giro di boa in prossimità dello slargo presente all’ingresso del camping Laguna Blu per 21km e 10km), S.S. 127 bis, viale I maggio, via Lido, rotonda intersezione con Via Don Minzoni (giro di boa per la 21km), via Lido, viale I maggio, rotonda lato destro“camping Laguna Blu”, S.S. 127 bis, via dell’Istria, piazza Venezia Giulia, via Orsera, via Zara, via Parenzo, via Spalato, via Paolini, via Di Pietro, via Dalmazia, lungomare Rovigno, S.S. 127 bis, viale I maggio, via Lido, lungomare Barcellona, via Garibaldi, arrivo a Scalo Tarantiello. Piccolo cambiamento nel percorso della mezza maratona rispetto all’anno scorso: al nono chilometro si girerà intorno alla rotonda fronte Ramblas per imboccare via Castelsardo, girare a sinistra in via Fratelli Cervi, a sinistra via Ales per poi ritornare su via Lido direzione Fertilia. I Diecimila avranno il giro di boa fronte campeggio Laguna Blu.

L’intero percorso di gara sarà chiuso al traffico veicolare e sorvegliato dal personale della polizia municipale, compagnia barracellare ed altre associazioni di volontari che garantiranno il totale controllo. A loro si somma il lavoro instancabile portato avanti dall’Alghero Marathon, società organizzatrice con patrocinio del comune di Alghero e Fondazione Alghero Coni regionale e Fidal Sardegna, presente con oltre trecento persone dislocate lungo l’arco degli 8km di percorso (partenze/arrivi, ristori, presidio incroci). A ritmo di musica sette band guidate dai Bateras Beat Sassari accompagneranno la fatica dei runner tenendo alta la loro concentrazione. Presenti postazioni di ristoro con acqua e sali minerali. Tra i favoriti alla vittoria della mezza maratona maschile spiccano Francesco Dejas che vinse proprio dodici mesi fa, Lorenzo Lotti (campione italiano in carica della 100km), Michele Cuccu, Giuseppino Cossu (secondo dietro Dejas nella gara agostana di Villanova), Enzo Salis ed Angelo Canu. Sfida incerta nella 21km femminile dove proprie le runner provenienti dal Belgio potrebbero essere le outsider della folta pattuglia isolana (Deidda, Naracci, Marrazzo). Nei Diecimila donne a dare filo da torcere a Claudia Pinna, campionessa regionale uscente della 10km su strada, ci saranno la vincitrice del 2023 Veronica Pala ed Enrica Pintor. Più serrata la sfida nei 10km maschili con Salvatore Mei (3° nel 2023), Tiziano Melia (5° nel 2023 nella 21km) e Filippo Casu. Sedici i pacer che rispetteranno al secondo il tempo indicato nei palloncini (1h30’, 1h40’, 1h50, 2h). Chi vuole potrà accodarsi sulla base della tabella di marcia prevista. In gara sarà presente l’atleta e allenatore Lorenzo Lotti, laureato in Scienze delle attività motorie e sportive, docente di Tecnologia Meccanica, assessore allo sport per il comune di Predappio, vincitore di numerose gare e, nel 2022 del world guinnes record spingendo, sulla distanza di 50km, suo figlio nel passeggino. Sabato 5 ottobre si terrà il convegno “Sempre di corsa. Correre a lungo, più velocemente e meglio”presso la sala conferenze de Lo Quarter.

Sull'asfalto sono stati segnati con frecce colorate le direzioni che i runners dovranno seguire nei pressi delle rotonde: rosso come il pettorale dei 21km, azzurro per i Diecimila e verde per la 10km non competitiva. Le canotte di gara presenti nel pacco gara portano la firma dello stilista algherese Mario Cocco. Ad affiancare il title sponsor Crai si sarà il main sponsor Medea Italgas. Vip sponsor sono Peroni Nastro Azzurro 00, Centro Cash Sassari, Matica, Gilbert, Tecnomat, Copier Service. Nutrition sponsor è Enervit. Altre sponsorizzazioni: Acqua di Sardegna, farmacia Cabras, Web Project, Autotrasporti Demontis, Legnami Spano Maria&C, Oleificio San Giuliano, La Pergamena di Cherchi, Butterly House, Camping Laguna Blu, Camping La Mariposa, Maison Bienestar, Go eltric, Il Golosone, CCN Centro Commerciale. Per i genitori che correranno sarà possibile affidare i propri figli agli educatori di Ichnu con cui potranno divertirsi con attività ludico motorie. Servizio su prenotazione sarà. Il meteo annuncia per domenica cielo sereno e termometro sui 20° alla partenza.