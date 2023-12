Tutto pronto per il grande weekend del Cap d’Any

Conto alla rovescia per il grande weekend col Capodanno di Sardegna nell’area del porto turistico della città di Alghero. Il Cap d’Any de l’Alguer 2023-2024 promette serate memorabili all’insegna della grande musica e del divertimento. Nel Piazzale della Pace si inizia venerdì 29 dicembre col triplo concerto di Anna, Noyz Narcos e Guè anticipato dal dj set di Wad e Val S. Sabato 30 dicembre tutta la piazza sarà per la coinvolgente dance anni ’90, l’evento che farà ballare intere generazioni e anticipa lo spettacolo del 31 dicembre con il live dj set di Nikki e dj Aladyn direttamente da Radio Deejay e l’attesissimo concerto di Luciano Ligabue, per la prima volta nella sua carriera in piazza a Capodanno. In tutta l’area portuale saranno attivi cinque ledwall di grandi dimensioni che rilanciano anche durante gli spettacoli le immagini in diretta dal palco.

Di seguito tutte le informazioni utili relative ad orari, modalità di accesso e servizi disponibili.

L’accesso all’area concerti di Piazzale della Pace è libero e gratuito e sarà possibile da Via Garibaldi lungo la Passeggiata Bousquet, nei limiti imposti dalle norme della sicurezza e dalla capienza massima consentita tramite controlli ai varchi di accesso. All’interno dell’area di Piazzale della Pace e presso le aree parcheggio saranno presenti stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande. Non sarà consentito all’interno dell’area introdurre: contenitori di vetro o lattine; contenitori di plastica se provvisti di tappo e in ogni caso e in ogni caso di dimensione superiore ai 50cl; petardi; spray urticante; oggetti contundenti e taglienti; borse o zaini di grandi dimensioni; ogni altro oggetto potenzialmente pericoloso per la pubblica comunità; animali; caschi e droni.

Novità di questa edizione l’introduzione all’interno del piazzale, in area dedicata, un Mini Club per bambini dai 5 ai 10 anni con servizio di animazione per le serate di sabato 30 e domenica 31 dicembre. I posti sono limitati e su prenotazione con costo del servizio pari € 15 per bambino. Orari del servizio: sabato 30 dicembre dalle ore 21.30 alle ore 00.30 – domenica 31 dicembre dalle ore 22.30 alle ore 02.00. Per prenotazioni [email protected].

Per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori (solo 1 accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne), è stata predisposta una pedana riservata all’interno dell’area del Piazzale della Pace con ingresso da via Asfodelo, delimitata e presidiata da operatori della sicurezza e con cabina wc accessibile in prossimità della pedana. I posti dell’area riservata a persone con disabilità sono limitati e su prenotazione. Per riservare un posto inviare una email a [email protected] specificando il nominativo della persona con disabilità e dell’eventuale accompagnatore.

Tre le aree parcheggio dedicate: Area via Aldo Moro – Campo Don Bosco via Vittorio Emanuele; Area via Castelsardo; Anfiteatro Maria Pia (area disponibile solo per la notte del 31 dicembre). Durante le serate del 29-30-31 dicembre è disponibile un servizio navetta gratuito continuativo da/per le aree parcheggio dalle ore 17:00 alle ore 3:00 con arrivo in via Garibaldi lato mare nei pressi del Piazzale della Pace.

Il Cap d’Any de l’Alguer è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Alghero e dalla Fondazione Alghero con il contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo, sponsor della manifestazione: Cantina Sella & Mosca e Peroni Nastro Azzurro. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato capdany.algheroturismo.eu

PROGRAMMA DELLE SERATE E ORARI

29 dicembre

Apertura varchi: 20.00

Dalle ore 20.30

Warm up Dj set – WAD – Val S

Inizio concerti dalle ore 21.30: ANNA – NOYZ NARCOS – GUÈ

30 dicembre

Apertura varchi: 19.30

Dalle ore 21.00

Warm up Dj set

Ore 22.00

VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90

31 dicembre

Apertura varchi: 19.30

Dalle 20.30 – Dj Set

Dalle ore 22.30

Live Dj set

NIKKI + Dj ALADYN

Ore 00.15

LIGABUE