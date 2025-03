Turismo: la Sardegna presente a Milano alla fiera “Fa’ la cosa giusta!”

Identità e tradizioni, accoglienza e senso di comunità sono i valori che identificano la ‘Destinazione Sardegna’ nei mercati nazionale e internazionale che saranno presentati a “Fa’ la cosa giusta!” la fiera del consumo critico, del turismo lento e sostenibile, in programma dal 14 al 16 marzo a Fiera Milano Rho. Per la Sardegna, il tema dei cammini, dei luoghi di pellegrinaggio e degli Itinerari rappresenta un segmento strategico della promozione turistica, per consolidare la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale.

All’interno dello stand Sardegna, ‘Grandi Cammini – Cammini aperti’, verranno proposti incontri aperti a esperti e addetti ai lavori, laboratori per le scuole e momenti di approfondimento per raccontare i territori, gli itinerari, i borghi e le comunità coinvolte in Noi Camminiamo in Sardegna, progetto attivato dall’Assessorato del Turismo, dell’Artigianato e del Commercio della Regione Sardegna.

“Con Noi Camminiamo in Sardegna vogliamo valorizzare un turismo che mette al centro il territorio e le comunità, promuovendo un’esperienza di viaggio profonda, sostenibile e autentica, capace di distribuire i flussi turistici durante tutto l’anno e in tutta l’Isola”, ha dichiarato l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu. “Si tratta di un progetto dal grande valore attuale e con enormi potenzialità per il futuro, su cui la Sardegna intende investire per rafforzare i flussi turistici legati al segmento del turismo lento”, prosegue l’assessore.

Noi Camminiamo in Sardegna rientra infatti in un ampio piano di valorizzazione e promozione del turismo slow, sostenibile ed esperienziale, che si propone sui mercati con un’originale offerta unitaria, composta da destinazioni di pellegrinaggio e Cammini di Sardegna, iscritti al registro regionale. La quarta edizione, in programma dal 1° al 5 ottobre 2025, sarà presentata proprio a Milano, sabato 15 marzo, sul palcoscenico della ‘Fiera dei Grandi Cammini’, sezione di ‘Fa’ la cosa giusta!’ dedicata ai percorsi a piedi e agli itinerari culturali e religiosi, dove professionisti e appassionati di slow tourism si danno appuntamento per confrontarsi e riflettere sullo stato dell’arte e sulle prospettive del settore. L’incontro sarà presieduto dall’assessore Cuccureddu che conclude: “quest’anno la grande novità di Noi Camminiamo in Sardegna è la partecipazione del pubblico interessato, grazie a pacchetti-vacanza per i primi giorni d’ottobre 2025, proposti dai tour operator. L’appuntamento di Milano rappresenta quindi un’occasione unica per scoprire e approfondire il valore del turismo lento in Sardegna, in un viaggio che attraversa storia, cultura e tradizioni, con lo sguardo rivolto verso il futuro del settore.”