Turismo, Alghero partner del progetto europeo “Meta Dest”

Si terrà giovedì 20 giugno, a Pisa, nella Sede della CCIAA Toscana Nord Ovest, l’evento lancio del progetto META-DEST | La destinazione Multi-Piattaforma per l’Innovazione del Turismo, di cui la Fondazione Alghero è partner. Il progetto, co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, vede capofila la Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale di Pisa, con i partner: Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FILSE), Camera di Commercio di Nuoro, Fondazione Alghero, Toulon Var Tecnologies (TVT), Camera di Commercio e Industria della Corsica.

Il Progetto intende supportare la transizione tecnologica e lo sviluppo delle industrie turistiche e culturali delle cinque regioni coinvolte nel Progetto (Toscana, Sardegna, Liguria, PACA e Corsica) grazie alle opportunità abilitate dalle nuove estensioni digitali (metaverso, videogiochi e gamification, realtà virtuale, realtà aumentata, IA generativa). Partendo da un’analisi dello stato dell’arte e dei fabbisogni emersi dai territori, il partenariato lavorerà alla costruzione di un ecosistema di conoscenze, competenze, strategie e strumenti operativi finalizzati ad accompagnare destinazioni, imprese turistiche e culturali, enti locali e amministrazioni verso i nuovi scenari dell’economia digitale.

A Pisa sarà presente la presidente della Fondazione Alghero Neria De Giovanni che parlerà dell’esperienza maturata dalla Fondazione Alghero nell’ambito della progettazione europea. “Si tratta infatti di un nuovo e ambizioso progetto portato avanti in partenariato con prestigiosi enti, nella convinzione che sviluppare reti e conoscenze, approfondendo tematiche di stretto interesse del territorio, generi positive ricadute a tutto vantaggio del settore turistico e della città” sottolinea Neria De Giovanni.

Il progetto META-DEST nasce con l’obiettivo di promuovere la transizione tecnologica delle industrie culturali e turistiche del territorio transfrontaliero (Toscana, Sardegna, Liguria, PACA e Corsica) attraverso le nuove dimensioni digitali (metaverso, videogiochi e gamification, realtà virtuale, realtà aumentata, IA generativa), con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e sociale. Progettazione che s’inserisce nel percorso già tracciato dalla Fondazione Alghero col fortunato “Play Alghero”, il sistema di esperienze di gioco analogiche e digitali ispirate al patrimonio culturale del territorio che sta contribuendo a rivoluzionare la tradizionale visita ai siti culturali della Riviera del Corallo grazie alla gamification.