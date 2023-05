Treno per l’Aeroporto, fibrillazioni nell’agro

Aggiornati ad altra data i lavori della commissione urbanistica che doveva deliberare sul progetto/percorso della nuova tratta ferroviaria Sassari-Mamuntanas-Aeroporto.

Un progetto contestato dal consigliere comunale del Pd Mimmo Pirisi perché passando dalla cantoniera di Mamuntanas taglierebbe parte della Nurra Algherese dividendo in due le borgate di Tanca Farrà e Sa Segada. “Il progetto che utilizza fondi del PNRR (uno dei pochi in Sardegna per la mobilità su ferro) è stato presentato in commissione urbanistica per la presa d’atto con due alternative sostanzialmente uguali – scrive in una nota l’esponente di opposizione – il progetto lascia molte perplessità in quanto molte aziende agricole del territorio vengono parcellizzate, divise e spaccate in due parti minando innanzitutto la produttività dell’azienda stessa e costringendo i titolari a chiudere. Iinoltre l’impatto ambientale e il consumo del territorio risulterebbe importante, alla luce di queste considerazioni (per le poche notizie che abbiamo avuto in commissione) abbiamo chiesto all’assessore Piras e al Dirigente Fois un ulteriore approfondimento chiamando in audizione i progettisti delle Ferrovie per capire i criteri utilizzati per questo progetto e capire innanzitutto nei minimi particolari e nel caso proporre alternative meno impattanti a difesa del suolo e delle decine di aziende agricole e agrituristiche del territorio. Inoltre – scrive ancora Pirisi – vista l’importanza del progetto nei prossimi giorni verrà convocata un’assemblea in loco con tutti i cittadini che coinvolti materialmente nel progetto con espropri e nel caso danneggiati dallo stesso, riteniamo che tale scelta non possa prescindere da un coinvolgimento di chi si trova in quelle zone interessate che a oggi poco o niente sanno di questo progetto per questa assemblea ha già dato disponibilità dirigente e assessore”.

Protesta anche il Comitato di Sa Segada – Tanca Farrà. “Apprendiamo in questi giorni, solo attraverso la stampa, di una possibile realizzazione di una tratta ferroviaria che collegherà l’aeroporto di Alghero a Sassari passando per Mamuntanas. Sempre e soltanto dalla stampa apprendiamo che nel progetto la tratta attraverserà diversi terreni insistenti nelle borgate di Sa Segada e Tanca Farrà, in alcuni casi dividendoli proprio a metà. Date le conseguenze che la realizzazione di questo progetto comporterebbe alle varie aziende coinvolte la domanda nasce spontanea: quando pensava di coinvolgere le parti interessate l’Amministrazione? Oppure l’idea era quella di imporre il progetto senza facoltà di replica alle parti interessate? Come Comitato di borgata riteniamo doveroso convocare un Assemblea con i residenti della zona per poter discutere l’argomento e decidere i passi da seguire. Per questo motivo ci stiamo già attivando àffinche l’Amministrazione partecipi all’assemblea per illustrarci il progetto. A breve verranno comunicati data, orario e luogo”.